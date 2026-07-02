¿Gobierno tiene plata suficiente para terminar el año? Contraloría alerta que faltan $303 billones

La Contraloría General advirtió que las finanzas del Gobierno Nacional enfrentan una fuerte presión en 2026 por el menor recaudo de impuestos, el aumento del endeudamiento y los recursos que aún faltan para financiar el Presupuesto General de la Nación.

Según el organismo de control, el Presupuesto General de la Nación para 2026 asciende a $555,72 billones, pero hasta el 16 de junio solo se habían recaudado $252,68 billones.

En otras palabras, todavía falta conseguir cerca de $303 billones, lo que representa el 54,5 % de los recursos necesarios para financiar el presupuesto de este año.

¿Cuál era la meta de recaudo?

Inicialmente, el Gobierno esperaba recaudar más de $321,4 billones en impuestos durante 2026. Sin embargo, esa meta fue reducida a $294,2 billones en la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

Hasta mediados de junio, el recaudo tributario alcanzaba $138,1 billones, por lo que existe un faltante cercano a $32 billones frente a lo que se esperaba recaudar en ese periodo.

Para la Contraloría, este panorama obliga al Gobierno a tomar decisiones difíciles. Si no aparecen nuevas fuentes de ingresos, será necesario reducir el gasto público para evitar que el déficit siga aumentando. De hecho, el organismo calcula que el ajuste tendría que ser de, al menos, $27,18 billones.

Otro aspecto que enciende las alertas es el aumento del endeudamiento. Con corte a junio, el Gobierno ya había utilizado el 76 % del cupo autorizado para deuda de largo plazo, equivalente a $64,79 billones.

La cifra supera ampliamente la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando el monto comprometido era de $47,28 billones, lo que refleja una mayor dependencia del crédito para financiar el presupuesto.

El informe también muestra que la inversión pública avanza con lentitud. Al 25 de junio, sectores clave para el desarrollo del país, como Transporte y Salud, registraban ejecuciones presupuestales de apenas 10,8 % y 9,48 %, respectivamente.

Además, todavía siguen pendientes importantes pagos de compromisos adquiridos en 2025, lo que continúa presionando las finanzas del Estado.

Por otra parte, la Contraloría señala que el crecimiento económico se desaceleró al 2,2 % durante el primer trimestre de 2026 y advierte que factores como el fenómeno de El Niño podrían afectar la producción agrícola y el desempeño económico durante el resto del año.

La Contraloría aclara que el país no enfrenta un problema inmediato de funcionamiento, pero sí un escenario fiscal mucho más complejo del previsto al inicio del año. Menores ingresos, mayor endeudamiento y una ejecución lenta de la inversión reducen el margen de maniobra del Gobierno para financiar programas, cumplir sus compromisos y mantener el equilibrio de las finanzas públicas.

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Como parte del seguimiento de la advertencia de la deuda pública, la Contraloría informó que notificó al ministro de Hacienda, Germán Ávila y al director de Crédito Público, Javier Cuellar.

Además, el organismo considera que gran parte de las decisiones para corregir este panorama quedarán en manos del próximo Gobierno, que deberá encontrar un equilibrio entre aumentar los ingresos, controlar el gasto y estimular el crecimiento económico para garantizar la sostenibilidad de las finanzas del país.