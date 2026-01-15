¿Quién gana y quién pierde con la caída del dólar en Colombia?

La reciente caída del dólar ya tiene efectos visibles en distintos frentes de la economía colombiana. Aunque una tasa de cambio más baja puede parecer positiva para el consumidor, su impacto varía según el sector productivo y la forma en que se generan los ingresos.

Según lo anterior, uno de los sectores más golpeados por la revaluación del peso es la floricultura, una actividad altamente dependiente del mercado externo. El presidente de Asocolflores, Augusto Solano, explicó que toda la producción del sector se vende en el exterior.

“La floricultura es tal vez el sector que más se afecta con la revaluación porque prácticamente toda su producción, un 97% o más, se exporta y todas las exportaciones se hacen en dólares”, señaló el presidente de Asocolflores.

Asimismo, Solano advirtió que una caída de 100 pesos en la tasa de cambio puede representar menores ingresos por cerca de 250 mil millones de pesos para el sector, en promedio durante un año. Este impacto se suma a otros factores que presionan los costos, como el aumento del salario mínimo, teniendo en cuenta que entre el 50% y el 60% de la estructura de costos de la floricultura corresponde a mano de obra, según afirmo Solano.

Además, Solano advirtió que la revaluación no solo afecta a los exportadores, sino que puede generar mayor presión sobre el mercado interno, al facilitar la entrada de productos importados más baratos, lo que impacta la producción nacional y el empleo.

Importadores: el lado favorable del dólar bajo

Desde la Asociación Nacional de Comercio Exterior en Colombia (Analdex), explican que la bajada del dólar sí tiene un efecto positivo para algunos sectores, especialmente los importadores.

Su presidente, Javier Díaz, señaló que la reducción de la tasa de cambio permite comprar materias primas e insumos en el exterior a menor costo.

“Hay algunos sectores que pueden compensar esta situación importando materias primas, importando insumos que ahora resultan mucho más baratos”, explicó Díaz.

Sin embargo, el presidente gremial aclaró que el beneficio no es generalizado, concordando con el presidente de Asoflores. Exportadores y productores nacionales que compiten con productos importados enfrentan mayores dificultades, ya que sus costos en pesos aumentan mientras sus ingresos disminuyen.

“Cuando usted exporta un dólar, está recibiendo alrededor de 600 o 700 pesos menos por cada dólar que está exportando”, advirtió Díaz.

Esto significa que, en sectores intensivos en mano de obra y con alto valor agregado nacional, la rentabilidad se reduce e incluso algunas operaciones pueden dejar de ser viables.

Trabajadores que ganan en dólares: el golpe al ingreso

El impacto de la caída del dólar también se siente a nivel personal. Juan Castillo, quien trabaja para el exterior y recibe sus ingresos en dólares, explicó que su situación financiera cambió de forma significativa en el último año.

“Hace apenas un año mis ingresos mensuales podían estar rozando los 15 millones de pesos. Hoy, con la caída del dólar, mis ingresos han sufrido una reducción de aproximadamente el 13%”, aseguró Castillo.

Según contó, la disminución no es solo una cifra, sino un ajuste directo en su presupuesto para gastos diarios y ahorro, pese a realizar el mismo trabajo.

Remesas: apoyo para el hogar, pero con cautela

En contraste, quienes reciben remesas siguen encontrando beneficios dependiendo la situación, aunque también ajustan sus decisiones según la tasa de cambio. Felipe Gonzales, quien recibe dinero enviado desde Estados Unidos, explicó que los giros siguen siendo un respaldo para cubrir gastos en Colombia.

“Cuando lo envía mi mamá a mí me sirve porque me genera ingresos, como para el apartamento, préstamos, vía crediticia, para eso me sirve”, señaló. Sin embargo, indicó que el bajo valor del dólar influye en el momento de cambiar divisas en efectivo.

“A veces cuando surge alguna emergencia toca cambiar, pero ahorita no lo hemos cambiado porque el dólar está muy bajito y la plata no se ve tan bien reflejada, cuando se cotiza a mayor precio”, explicó Gonzales quien recibe remesas mensuales.

Desde Estados Unidos, Ángela González, quien envía dinero a Colombia, aseguró que, pese a la caída del dólar, sigue siendo rentable enviar remesas e invertir en el país.

“Siempre va a ser rentable porque el dólar, por más que esté bajo en Colombia, siempre está a tres veces más”, afirmó, al referirse a inversiones como vivienda y proyectos sobre planos.

Un dólar bajo con efectos distintos

La bajada del dólar deja un panorama mixto. Reduce costos para importadores y facilita el envío de remesas, pero presiona los ingresos de exportadores, productores nacionales y trabajadores que dependen del dólar.

Gremios y ciudadanos coinciden en que el impacto final dependerá de cuánto tiempo se mantenga la tasa de cambio en estos niveles y de la capacidad de los sectores para adaptarse a un entorno de dólar más bajo.