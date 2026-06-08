Subida del precio del petróleo por el conflicto de Oriente Medio representaría ingresos adicionales

La falta de acuerdo entre Irán y Estados Unidos y los nuevos bombardeos que dejan en duda el alto al fuego han causado un nuevo aumento en el valor del crudo y de activos refugio como el oro. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El precio del barril de petróleo Brent subió más del 5 % el lunes 8 de junio tras los ataques cruzados entre Irán e Israel que ponen a prueba el alto el fuego vigente en la guerra en Oriente Medio.

Para Colombia, los mayores precios del petróleo podrían representar ingresos adicionales a la Nación.

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Así, las exportaciones petroleras en Colombia pasaron de promediar 940 millones de dólares mensuales entre octubre de 2025 y febrero de 2026, a cerca de 1.600 millones de dólares entre marzo y abril de este año.

Según cálculos del Banco de Bogotá, si la tendencia se mantiene, las exportaciones de crudo colombiano superarían los 17.500 millones de dólares este año, es decir, unos 5.000 millones de dólares más que en 2025.

Además, las alzas del petróleo podrían generar ingresos para la nación por 21 billones de pesos en 2027, casi un punto porcentual por encima de lo que el Ministerio de Hacienda tenía contemplado.

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Con eso, el petróleo volvería a desplazar a las remesas como la principal fuente de divisas del país, un lugar que perdió en 2025.

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