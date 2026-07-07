Precio del dólar en Venezuela para HOY 7 de julio de 2026: Nuevos aumentos de la divisa

De fondo: Billete de bolívares venezolanos y lingotes de oro. A la derecha hay una imagen translúcida que representa estadísticas económicas (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este martes 7 de julio de 2026. Este valor se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

Este es el precio del dólar en Venezuela HOY

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 674,93050000 bolívares venezolanos (VES) para este 7 de julio 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada la jornada anterior ($667,05000000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 770,68289003 bolívares.

770,68289003 bolívares. Yuan chino: 99,32459677 bolívares.

99,32459677 bolívares. Lira turca: 14,41496038 bolívares.

14,41496038 bolívares. Rublo ruso: 8,68975288 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

N58 Banco Digital: 652,9726 para compra - 653,3000 para venta

652,9726 para compra - 653,3000 para venta BBVA Provincial: 667,9755 para compra - 666,9842 para venta

667,9755 para compra - 666,9842 para venta Banesco: 665,9094 para compra - 675,1891 para venta

665,9094 para compra - 675,1891 para venta Banco Nacional de Crédito BNC: 666,3822 para compra – 667,0803 para venta

666,3822 para compra – 667,0803 para venta Bancamiga : 667,1510 para compra - 667,1964 para venta

: 667,1510 para compra - 667,1964 para venta Otras instituciones: 698,8208 para compra - 708,0825 para venta

¿Cómo se define y comparte el precio del dólar en Venezuela?

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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