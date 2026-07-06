Precio del café HOY 6 de julio en Colombia según la FNC: Así inició la semana el producto nacional

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas en Colombia para hoy lunes 6 de julio de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Con esto en cuenta, la FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café.

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Este es el precio del café en Colombia para HOY lunes 6 de julio de 2026.

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este lunes 6 de julio se cotizará en $2,520,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cotización no representa ninguna variación con respecto al precio del cierre de la semana anterior, viernes 3 de julio, cuando el precio también se situó en $2,230,000 pesos por carga.

El informe también señala que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este lunes 6 de julio se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, lunes 6 de julio

En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este lunes 6 de julio. Estos son:

ARMENIA: Carga: 2,520,500 // Kilo: 20,164 // ARROBA: 252,050

Carga: 2,520,500 // Kilo: 20,164 // ARROBA: 252,050 BOGOTÁ: Carga: 2,519,250 // Kilo: 20,154 // ARROBA: 251,925

Carga: 2,519,250 // Kilo: 20,154 // ARROBA: 251,925 BUCARAMANGA: Carga: 2,518,875 // Kilo: 20,151 // ARROBA: 251,888

Carga: 2,518,875 // Kilo: 20,151 // ARROBA: 251,888 BUGA: Carga: 2,521,250 // Kilo: 20,170 // ARROBA: 252,125

Carga: 2,521,250 // Kilo: 20,170 // ARROBA: 252,125 CHINCHINÁ: Carga: 2,520,375 // Kilo: 20,163 // ARROBA: 252,038

Carga: 2,520,375 // Kilo: 20,163 // ARROBA: 252,038 CÚCUTA: Carga: 2,518,375 // Kilo: 20,147 // ARROBA: 251,838

Carga: 2,518,375 // Kilo: 20,147 // ARROBA: 251,838 IBAGUÉ: Carga: 2,519,625 // Kilo: 20,157 // ARROBA: 251,963

Carga: 2,519,625 // Kilo: 20,157 // ARROBA: 251,963 MANIZALES: Carga: 2,520,375 // Kilo: 20,163 // ARROBA: 252,038

Carga: 2,520,375 // Kilo: 20,163 // ARROBA: 252,038 MEDELLÍN: Carga: 2,519,625 // Kilo: 20,157 // ARROBA: 251,963

Carga: 2,519,625 // Kilo: 20,157 // ARROBA: 251,963 NEIVA: Carga: 2,518,750 // Kilo: 20,150 // ARROBA: 251,875

2,518,750 Kilo: 20,150 // ARROBA: 251,875 PAMPLONA: Carga: 2,518,500 // Kilo: 20,148 // ARROBA: 251,850

Carga: 2,518,500 // Kilo: 20,148 // ARROBA: 251,850 PASTO: Carga: 2,518,500 // Kilo: 20,148 // ARROBA: 251,850

Carga: 2,518,500 // Kilo: 20,148 // ARROBA: 251,850 PEREIRA: Carga: 2,520,375 // Kilo: 20,163 // ARROBA: 252,038

Carga: 2,520,375 // Kilo: 20,163 // ARROBA: 252,038 POPAYÁN: Carga: 2,520,625 // Kilo: 20,165 // ARROBA: 252,063

Carga: 2,520,625 // Kilo: 20,165 // ARROBA: 252,063 SANTA MARTA: Carga: 2,522,125 // Kilo: 20,177 // ARROBA: 252,213

Carga: 2,522,125 // Kilo: 20,177 // ARROBA: 252,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,519,750 // Kilo: 20,158 // ARROBA: 251,975

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