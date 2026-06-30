Banco de la República subió la tasa de interés al 12% por tendencia de aumento de la inflación

El Banco de la República subió la tasa de interés este martes de 11,25% a 12%, debido a que la inflación ha tenido una tendencia de aumento.

Esto significa que podrían seguir subiendo las tasas de interés para los colombianos que adquieran deudas con tarjetas de créditos, créditos hipotecarios, entre otros.

“Durante 2026 las expectativas de inflación han tenido un comportamiento volátil. Hasta el mes de mayo tanto las expectativas de inflación obtenidas de las encuestas como las implícitas en el mercado de deuda pública presentaron incrementos a todos los plazos. Para junio estas últimas se revirtieron parcialmente. A pesar de ello, las diferentes medidas de expectativas de inflación continúan significativamente por encima del 3 % a todos los plazos”, señaló el Emisor en un comunicado.

(Puede leer: MinHacienda y Banrep logran consenso: junta mantuvo la tasa de interés en 11,25%)

Ante esto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien pertenece a la junta, rechazó esta decisión del resto de miembros de la junta y pidió una reducción de la tasa de interés. “Esta decisión equivocada tendrá impactos negativos en cuanto a la capacidad de la economía para profundizar los niveles de crecimiento”, afirmó.

No obstante esta decisión, el gerente del Emisor, Leonardo Villar, afirmó que a finales de 2027 se podría pensar en retornar a la meta de la inflación, que es de 3%.

El detrás de esta decisión

Hay que recordar que en la reunión de abril, la junta mantuvo la tasa de interés en 11,25%, es decir, como estaba en marzo, en una muestra de lograr consensos con el Gobierno Nacional.

“Es una muestra de la capacidad de conversar y buscar acuerdos constructivos, incluso en momentos en que ha habido diferencias y tensiones de las últimas semanas”, dijo Villar en ese momento.

Y es que en la reunión de marzo el MinHacienda se retiró anticipadamente de la sesión ante la decisión de la junta de subir de 10,25% a 11,25% la tasa de interés.

En los corrido del año la tasa ha subido de 9,25% a 12%.