Histórico del dólar en Colombia: ¿cuál ha sido el punto más bajo y más alto de la moneda? Análisis

El dólar es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, la cual es ampliamente utilizada en transacciones internacionales y comercio global. Dentro del contexto colombiano, las variaciones en el valor del dólar tienen un impacto significativo en la economía del país.

Las variaciones en el valor del dólar afectan directamente a Colombia en términos de comercio exterior y otros ámbitos; el fortalecimiento del dólar frente a otras monedas puede hacer que las exportaciones colombianas sean más caras para los compradores extranjeros, lo que afecta la competitividad de los productos colombianos en el mercado internacional.

Por el contrario, cuando el dólar está débil o se encuentra a la baja, puede beneficiar las exportaciones colombianas, ya que los productos se vuelven más atractivos para los compradores extranjeros debido a su menor precio en moneda local, explica un documento publicado por la Universidad Libre.

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¿Cuánto es lo máximo que ha subido el dólar en la historia de Colombia?

El dólar subió a su máximo histórico el sábado 5 de noviembre del 2022, donde la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) vigente fue de $5,061.2 (COP), manteniendo ese precio consecutivamente los días 6, 7 y 8 de ese mismo mes.

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¿Cuánto es lo máximo que ha bajado el dólar en la historia de Colombia?

La divisa norteamericana alcanzó su nivel más bajo el 14 de junio del 2008, donde la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) vigente fue de $1,707.87 (COP).

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¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

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¿Cuáles son los factores que definen el precio del dólar en Colombia?

De acuerdo con un artículo publicado por el portal de BBVA, existen variedad de factores que suelen influir en la variación de la tasa de cambio. Entre ellos están:

Decisiones relacionadas con el Banco Central de Estados Unidos y aumento de tasas ( expectativas ) de la Reserva Federal FED.

) de la Reserva Federal FED. El precio del petróleo.

El calendario tributario.

La inversión extranjera y de portafolio.

extranjera y de portafolio. La cuenta corriente del país, entre otros.

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