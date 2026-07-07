Partidos del Mundial 2026 HOY 7 de julio: hora y cómo ver EN VIVO; Colombia definirá paso a cuartos

Se cierra el telón de los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con dos juegos que terminarán de sellar las llaves de los cuartos de la competencia.

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Al igual que la fecha pasada, en esta jornada solo habrá dos partidos, y uno de ellos será el de la Selección Colombia que llega con el objetivo de, sí o sí, avanzar de fase.

Por eso, en Caracol Radio, le contamos todos los detalles de cómo se jugará esta última fecha de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Colombia, por la clasificación a cuartos de final del Mundial 2026

La Selección Colombia se verá las caras contra la Selección de Suiza en los octavos de final del Mundial de este 2026.

¿Cómo llega Suiza?

Los suizos llegan hasta esta instancia del torneo tras haber eliminado a la Selección africana de Argelia en la fase eliminatoria de 16avos.

En ese juego, los comandados por Granit Xhaka derrotaron a los argelinos 2-0.

Y es que, precisamente, puede parecer que en el papel sea Colombia el seleccionado favorito para avanzar de ronda, pero también lo cierto es que Suiza cuenta en sus filas con futbolistas de alto nivel como, por ejemplo, el mismo Xhaka (Sunderland), Gregor Kobel (arquero titular del Borussia Dortmund), Manuel Akanji (del Inter de Milán) y Rubén Vargas (de Sevilla).

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¿A qué hora juega la Selección Colombia contra la Selección de Suiza en el Mundial 2026 por octavos?

Pues bien, Colombia jugará este partido en lo que será la franja horaria más temprana en la que ha jugado en este certamen: el partido será a las 3:00 de la tarde, hora de nuestro país.

Además, el choque entre sudamericanos y europeos será en el estadio VC Place de Bancouver, en Canadá.

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¿Y cuál es el otro partido de la jornada?

Argentina vs. Egipto

Este partido, que será más temprano, a las 11:00 de la mañana, hora Colombia, y que se jugará en el Mercedes Benz Stadium, en Estados Unidos, chocará a dos pesos pesados del torneo: Lionel Messi, de Argentina; y Mohamed Salah, de Egipto.

Argentina llega clasificada a esta fase del Mundial 2026 tras un sufrido partido en donde eliminó a la Selección de Cabo Verde en el tiempo extra. Egipto, por el mismo camino, eliminó a Australia desde la tanda de penales.

Así puede ver EN VIVO los partidos de este martes, 7 de julio, del Mundial 2026?

Finalmente, para ver los dos partidos de octavos de final del Mundial 2026 de este 7 de julio, lo podrá hacer por las señales de DirecTV, Disney +, RCN, Caracol TV y Win Sports.

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Si usted lo prefiere, también puede seguir la narración de los partidos por la señal de Caracol Radio en el ‘Fenómeno del Fútbol’, o el minuto a minuto por la página web de este medio, que está ubicado en la sección de deportes de este medio.

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