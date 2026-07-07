Hinchas de Colombia llenan de ilusión Vancouver con un banderazo antes del duelo ante Suiza

La fiebre por la Selección Colombia ya se siente con fuerza en Vancouver. A pocas horas del compromiso de octavos de final del Mundial 2026 frente a Suiza, programado para las 3:00 p. m. en el BC Place, cientos de aficionados protagonizaron un emotivo banderazo en el que el amarillo, azul y rojo se apoderaron de las calles de la ciudad canadiense. Entre cánticos, banderas y mensajes de apoyo, los seguidores dejaron claro que confían plenamente en el equipo para seguir avanzando en la Copa del Mundo.

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El ambiente estuvo marcado por el optimismo y la convicción de que Colombia puede dar un paso más hacia el sueño mundialista. Uno de los aficionados resaltó la responsabilidad que ahora tiene el combinado nacional como uno de los últimos representantes sudamericanos que siguen en competencia. “Tenemos la representación ahora de Latinoamérica, solo queda Argentina y Colombia, así que no podemos fallar, estamos convencidos de que buen partido, ganamos, ganamos. Mañana sí o sí tenemos que salir a muerte porque vamos por esa copa”. Incluso se animó a pronosticar un contundente 3-0 a favor del conjunto cafetero.

El compromiso de los hinchas también quedó reflejado en las historias personales que dejó el banderazo. Uno de los seguidores reveló que decidió modificar todos sus planes con tal de acompañar a la Selección en un partido que considera histórico . “Yo que tenía vuelo, hoy me quedé aquí en Vancouver para ver el partido. Perdí el vuelo, pero no importa, con tal que ganemos y mañana voy a salir al estadio”. Su confianza en el equipo es total y aseguró que Colombia “tiene todo el camino para la final” , además de pronosticar un triunfo 2-0 frente al conjunto suizo.

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Otros aficionados prefirieron un discurso más prudente, aunque igual de esperanzador. Para ellos, el crecimiento del equipo ha pasado por mantener los pies sobre la tierra y afrontar cada compromiso con responsabilidad. “Pues hermano, yo creo que estamos jugando con humildad, yo creo que así de pronto podemos pasar esta ronda y nosotros tenemos que desquitarnos, tenemos que llegar y la revancha de la Copa América”, comentó uno de los asistentes, recordando la espina que aún permanece tras la última final continental.

Los hinchas de la Selección Colombia:

Con el respaldo de miles de colombianos que viajaron desde diferentes países para acompañar al equipo, la Selección buscará este martes un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026. El banderazo en Vancouver dejó una imagen clara: la ilusión de toda una afición sigue intacta y la confianza en alcanzar una actuación histórica continúa creciendo a medida que avanza el torneo.