Jhon Córdoba se perdería lo que resta del Mundial 2026 con la Selección Colombia

La Selección Colombia logró la clasificación al octavos de final del Mundial 2026 luego de superar 1-0 a Ghana con un gol de Jhon Arias. Sin embargo, no todo fueron noticias positivas, ya que Jhon Córdoba se retiró lesionado y todo parece indicar que se perdería lo que resta de la participación de la Tricolor en la Copa del Mundo.

“Jhon Córdoba sintió un pinchazo”, fueron las palabras de Néstor Lorenzo cuando le preguntaron por el estado del delantero. El jugador del Krasnodar, tras exigirse en una carrera por el sector derecho del campo, se llevó la mano a su pierna izquierda y luego pidió el cambio, dándole paso a Luis Suárez al minuto 8′.

La lesión que le haría perderse lo que resta del Mundial a Córdoba

Lea también: Carlos Queiroz sobre la Selección: “Me encantaría que Colombia pueda ganar la Copa del Mundo”

El delantero de 33 años venía presentando molestias en uno de sus aductores antes del Mundial. De hecho, no estuvo en los amistosos previos a la competición contra Costa Rica y Jordania, así como tampoco vio minutos en el debut contra Uzbekistán.

Frente a Congo actuó 33 minutos, ante Portugal salió como titular y repitió frente a Ghana, pero apenas en 8 minutos de juego sintió la molestia que lo llevó a salir del campo de juego.

Le puede interesar: Octavos de final del Mundial 2026: repase acá fecha y hora de cada uno de los partidos

Según pudo conocer Caracol Radio, Córdoba sufrió un desgarro en el aductor izquierdo y, al tratarse de estaa gravedad, no podría volver a ser tenido en cuenta por el entrenador Néstor Lorenzo. Su tiempo de recuperación sería de cuatro semanas.

Jhon Córdoba tras sentir la molestia en su aductor izquierdo / Getty Images / Julian Finney - FIFA Ampliar Jhon Córdoba tras sentir la molestia en su aductor izquierdo / Getty Images / Julian Finney - FIFA Cerrar

Así las cosas, Colombia tendrá que afrontar el duelo ante Suiza por los octavos de final con 25 jugadores en la plantilla, y la eventuales próximas rondas. Como delanteros de área quedarán Luis Suárez y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Con la baja de Córdoba, la zona ofensiva de Colombia pierde potencia, despliegue y la gallardía en los duelos contra los defensores, así como su capacidad goleadora que lo llevó a ser determinante en la Copa América.

Así reaccionó la prensa internacional a la clasificación de Colombia a los octavos de final

Durante la temporada con el Krasnodar disputó 41 partidos, en los cuales marcó 22 goles y dios 9 asistencias. Con la Tricolor tiene 6 goles en 24 encuentros disputados.