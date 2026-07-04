Luis Suárez y la unión del grupo tras clasificación a octavos: “Esto es lo que somos, una familia”

La Selección Colombia continúa firme en su camino por la Copa Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo avanzó a los cuartos de final tras derrotar 1-0 a Ghana en Kansas City, gracias a un gol de Jhon Arias al minuto 13 del primer tiempo, en una jugada que nació tras una recuperación y asistencia de Luis Suárez.

Esto dijo Luis Suárez

El delantero destacó el compromiso de todos los integrantes de la Selección Colombia, independientemente de los minutos que tengan en el terreno de juego.

“Esto es lo que lo que somos, somos familia. Cualquiera, el que juegue, el que está de suplente, todos tenemos ganas de participar, y creo que que no solo yo que que me tocó entrar tan temprano, sino todos los jugadores que entraron, incluso los que no pudieron participar, animamos desde la posición que nos que nos tocaba hoy. Por fortuna sacamos la victoria que era lo más importante”.

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Suárez también resaltó que el buen momento del equipo no es producto de la casualidad, sino del trabajo que vienen realizando desde el inicio del campeonato.

“Yo creo que este es el trabajo que se viene demostrando desde que inició la Copa del Mundo. Por ahí, lo mejor, para uno como delantero, parece que nada más brilla cuando metemos gol. Pero más allá de eso, hay que trabajar mucho para el colectivo, y creo que no solo hoy, sino en los partidos que anteriores se venía dando eso el equipo”.

A pesar de la clasificación, el atacante considera que la Selección todavía tiene aspectos por corregir para seguir creciendo de cara a los próximos compromisos.

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“Creo que que más allá de de lo individual, va por encima lo colectivo siempre, y creo que hoy se mostró dentro del campo eso. Creo que también, obviamente, hay que seguir mejorando esa fase. Yo creo que eso hace parte de las fases del partido, pero, aun así, hay hay que seguir mejorando”.

Finalmente, el delantero habló sobre el momento personal que atraviesa y aseguró que llega en óptimas condiciones para afrontar lo que resta del Mundial.

“Lo he dicho ya varias veces desde antes de de iniciar la Copa del Mundo, y por fortuna, y le doy gracias a Dios que me siga cuidando. Me encuentro muy bien físicamente y, sobre todo, mentalmente. Entonces, es lo que le doy al equipo ahora mismo”.