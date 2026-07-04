Néstor Lorenzo aclara la situación médica de James Rodríguez y Jhon Córdoba en el Mundial 2026. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images) / Michael Regan - FIFA

La Selección Colombia se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, luego de vencer por la mínima diferencia (1-0) a Ghana en el Kansas City Stadium. El único tanto del compromiso llegó al minuto 14 por intermedio de Jhon Arias.

Se trata de la tercera vez en que el cuadro tricolor accede a esta instancia, luego de lo vivido en el Mundial de Italia 1990 (eliminado en dicha fase a manos de Camerún) y el histórico Mundial de Brasil 2014 (victoria sobre Uruguay).

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Néstor Lorenzo aclara la situación médica de James Rodríguez y Jhon Córdoba

En la conferencia de prensa posterior al partido, Néstor Lorenzo se mostró complacido por el desempeño de los jugadores de la Selección Colombia, aunque tuvo que dar detalles sobre dos casos puntuales: James Rodríguez y Jhon Córdoba.

“James está bien y no tiene lesión; Jhon Córdoba sintió un pinchazo, pero no se sabe la gravedad de una lesión. Hay contusiones y golpes, pero lesionados el único es Córdoba”, sentenció inicialmente el entrenador argentino.

Y dio detalles sobre lo que ha pasado en el grupo en materia de salud: “Hubo varios con estados gripales y estuvimos previendo que tuvieran un desgaste mayor. Fue un camio táctico (el de James) en ese momento y otro táctico cuando entra Juanfer. Lo digo así por las características de que sale un volante y entra otro igual”.

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Más declaraciones de Néstor Lorenzo

Lo individual importa; lo grupal es más importante: “La manera en que concibo el fútbol es asociado y colectivo. Es armar pequeñas sociedades en distintos secortes del campo y después eso debe ser parte de un todo. La Selección viene trabajando desde el primer minuto en pos de conseguir un funcionamiento colectivo que haga destacar a las individualidades, no al revés. Eso fue desde el principio. Recuerdo cuando hablaban de Lucho, de James, que le daban lo mejor al equopi y de eso se trata, de tratar de jugar bien y asociadamente”.

Brillante nivel de Gustavo Puerta: “Está siendo un gran Mundial. A Gustavo lo citamos por primera vez cuando estaba en la segunda división, ahora con el Racing de Santander y el Hull City. Siempre le descubrimos a un volante completo, inteligente, con personalidad, interpreta muy bien los tiempos de juego, nos da pausa, clarifica. Se está convirtiendo en un jugador muy importante”.

Gran trabajo defensivo de Colombia: “Después de generar varias situaciones y no convertir, me gustó como defendimos. Valoro el hecho de no haber sufrido llegadas claras del rival. La defensa tan subida con los laterales que van siempre, los centrales, Lerma y Puerta. Todos hicieron un trabajo muy bueno y permitieron que el resultado se mantuviera aún siendo escaso”

Complicado camino que se avecina: “Sabíamos que la logística sería así. Empezamos tarde para el primer partido, pero después esos días se van descontando a medida que vayamos avanzando. Es duro porque cambias de clima, de país, de usos horarios. Hay un tema y es que no se puede entrenar en el estadio, entonces la logística no es fácil, pero a todos les pasa lo mismo. Vamos a tener un poco menos de recuperación entre partido y partido”.

Suiza, rival en octavos de final: “Suiza tiene orden y buenos jugadores. De mitad de cancha para adelante juegan muy bien. Tiene jugadores buenos en organización, funcionamiento aceitado desde hace años y será un partido muy difícil”.