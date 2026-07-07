¿A qué hora juega Colombia HOY 7 de julio contra Suiza en octavos del Mundial 2026? Cómo ver EN VIVO

Manuel Akanji y Granit Xhaka, de Suiza; y James Rodríguez y Luis Diaz, de Colombia. Foto: Getty Images. / FIFA

La Selección Colombia sigue avanzando en la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tras vencer a Ghana, la ‘Tricolor’ se verá las caras, este martes, 7 de julio, con el combinado nacional de Suiza, buscando un cupo en los cuartos de final 2026, en donde se enfrentarán a Argentina o a Egipto, que juegan este mismo día, a las 11:00 de la mañana.

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En búsqueda de los segundos cuartos de final en Mundiales en la historia

Adicionalmente, el cuadro cafetero buscará llegar, por segunda vez en su historia, a la fase de cuartos de final de un Mundial, hazaña que ya logró en Brasil 2014.

Para esa ocasión, los colombianos derrotaron 2-0 a la Selección de Uruguay en octavos, y en la fase cuartos cayeron eliminados contra la anfitriona de ese torneo: la Brasil de Neymar, perdiendo 2-1.

El rival de Colombia: así llega Suiza al partido de octavos del Mundial 2026

Suiza llega a hasta esta instancia del torneo luego haber eliminado a la Selección africana de Argelia en la fase eliminatoria de 16avos.

En ese choque, los suizos vencieron a los africanos 2-0, con goles de dos de sus figuras. Embolo y Ndoye.

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¿Y cómo llega Colombia?

La Selección Colombia, dirigida por el estratega argentino Néstor Lorenzo, llegará a este duelo de octavos tras haber eliminado al seleccionado nacional de Ghana, venciéndolo por la mínima diferencia, 1-0, con gol marcado por el delantero Jhon Arias.

¿A qué hora juega la Selección Colombia contra la Selección de Suiza?

Pues bien, Colombia jugará este partido en lo que será la franja horaria más temprana en la que ha jugado en este certamen: el partido será a las 3:00 de la tarde, hora de nuestro país.

Además, el choque entre sudamericanos y europeos será en el estadio VC Place de Bancouver, en Canadá.

¿Cómo ver EN VIVO el partido de octavos de final entre Colombia y Suiza?

Usted puede seguir EN VIVO el partido de la Selección Colombia contra la Selección de Suiza escuchando la transmisión de ‘El Fenómeno del Fútbol’, de Caracol Radio, o si lo prefiere, puede seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de este mismo medio, en la sección de deportes.

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Por otro lado, puede ver el partido de octavos de Colombia por medio de las señales de los canales de televisión DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +.

Vea los datos clave de cada Selección, Colombia y Suiza, previo al partido de octavos de final

Consulte todos los datos y estadísticas completas del partido entre la Selección Colombia y el seleccionado nacional de Suiza haciendo clic aquí.

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