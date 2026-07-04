🔴EN VIVO Colombia vs. Ghana: minuto a minuto y transmisión del partido HOY MUNDIAL 2026

La Selección Colombia buscará mantener su invicto y confirmar su favoritismo ante una Ghana que llega con una de las defensas más sólidas.

Colombia afronta los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 con la confianza de haber terminado como líder del Grupo K. El equipo de Néstor Lorenzo llega invicto en sus últimos ocho partidos oficiales (4 victorias y 4 empates) y solo recibió un gol durante la fase de grupos, consolidándose como una de las selecciones más sólidas en defensa. Además, los cafeteros han demostrado paciencia en ataque, ya que todos sus goles en esta edición del torneo llegaron después del minuto 40.

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Al frente estará Ghana, que avanzó a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros pese a caer 2-1 ante Croacia en su último compromiso de la fase de grupos. Las ‘Estrellas Negras’ han basado su campaña en el orden defensivo, siendo uno de los equipos con menor promedio de posesión del balón entre los clasificados, pero también uno de los más difíciles de superar. Su reto será mejorar la eficacia ofensiva, luego de una racha de diez partidos internacionales anotando como máximo un gol por encuentro.

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Aunque Colombia parte como favorita por su presente y antecedentes frente a selecciones africanas en la Copa del Mundo, el compromiso promete ser exigente ante un rival disciplinado y competitivo. Los dirigidos por Lorenzo intentarán imponer su fútbol para avanzar a los octavos de final, donde ya espera Egipto tras eliminar a Australia en la tanda de penales.

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