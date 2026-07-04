Gustavo Puerta contundente contra Suiza, tras clasificar a octavos en el Mundial 2026: Esto dijo

La Selección Colombia continúa soñando en grande en la Copa Mundial 2026. La Tricolor aseguró su clasificación a los cuartos de final tras vencer 1-0 a Ghana, en un compromiso en el que uno de los jugadores más destacados fue Gustavo Puerta.

El mediocampista de 22 años, quien milita en el Racing de Santander de España, fue una de las figuras del equipo de Néstor Lorenzo, imponiendo su ritmo en la mitad de la cancha y siendo clave en el equilibrio del conjunto colombiano.

Esto dijo el Gustavo Puerta

Al finalizar el encuentro, Puerta no ocultó su emoción por el momento que vive con la Selección Colombia y destacó el esfuerzo colectivo que ha llevado al equipo a instalarse entre los ocho mejores del Mundial.

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“No tengo palabras para describir este momento, es un sueño hecho realidad, gracias a Dios y al trabajo de todos los compañeros, lo conseguimos. Partido a partido lo hemos demostrado, es un equipo que juega con el corazón, con el alma, en cada pelota vamos como si fuera la última y más allá de eso, la familia que hemos formado es lo que nos ha traído hasta acá“.

El volante también dejó claro que, pese a la alegría por la clasificación, el grupo ya piensa en el siguiente reto, cuando Colombia enfrente a Suiza por un cupo a las semifinales.

“Hoy terminar la noche celebrando y desde mañana debemos empezar a pensar en el siguiente objetivo que es Suiza. Solo quedan palabras de agradecimiento por todo el apoyo que nos dan a donde vamos, que nos sigan apoyando porque son fundamentales para nosotros”.

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Con actuaciones como la de Gustavo Puerta, la Selección Colombia sigue consolidándose como una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 y mantiene intacto el sueño de luchar por el título.