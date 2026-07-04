Así quedó la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026 tras gol de Messi a Cabo Verde

El Mundial avanza y con ello la búsqueda por ser el máximo goleador del certamen y quedarse con el Botín de Oro. El último ganador de este premio fue Kylian Mbappé, quien convirtió 8, superando por uno a Lionel Messi y doblando a Julián Álvarez (4 anotaciones).

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En la carrera por el galardón del Mundial 2026, fue Lionel Messi el que empezó pisando fuerte y convirtió 6 en solo la fase de grupos. Además, superó a Miroslav Klose (16) y se convirtió en el máximo anotador en la historia de los mundiales.

Lionel Messi se volvió a desprender en la tabla y llegará a a octavos como el máximo artillero de la competición. El astro llegó a 7 anotaciones, luego de convertirle a Cabo Verde en la victoria de Argentina por 3-2.

El futbolista del Inter Miami fue el autor de la anotación que abrió el marcador. Recibió un balón largo de Alexis Mac Allister, controló y luego ejecutó un gran remate para ponerlo contra el palo y así llegar goles en 8 partidos consecutivos. Por su parte, llegó a 20 anotaciones en los mundiales, dejando a Mbappé con 18 en el segundo lugar de la tabla histórica.

En el segundo lugar de la tabla de goleadores del Mundial 2026 se encuntra Kylian Mbappé, quien marcó doblete en 16vos contra Suecia y así llegó a 6 goles. Con cinco tantos quedó Erling Haaland, los mismos de Harry Kane, autor de un doblete contra Congo.

Un poco más atrás se encuentra un grupo de cuatro jugadores que cuentan con 4 anotaciones: Ismaila Sarr (Senegal), Mikel Oyarzabal (España), Ousmane Dembélé (Francia) y Vinícius Jr (Brasil).