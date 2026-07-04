¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en Mundial 2026 tras eliminar Ghana? Será en octavos: fecha y rival

La Selección Colombia sigue avanzando a paso firme en la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Este 3 de julio, la ‘Tricolor’ derrotó 1-0 al combinado nacional de Ghana y se convirtió en el último equipo en clasificar a la fase de octavos de final en donde ya lo espera su nuevo rival.

Lea más: Sorpresiva respuesta de Lorenzo al DT de España por postular a Colombia como favorita en el Mundial

¿Contra quién jugará Colombia en octavos de final del Mundial 2026?

Pues bien, el combinado colombiano se verá las caras contra la Selección de Suiza en los octavos de final del Mundial de este 2026.

Los suizos llegan hasta esta instancia del torneo tras haber eliminado a la Selección africana de Argelia en la fase eliminatoria de 16avos.

En ese juego, los comandados por Granit Xhaka derrotaron a los argelinos 2-0.

Y es que, precisamente, puede parecer que en el papel sea Colombia el seleccionado favorito para avanzar de ronda, pero también lo cierto es que Suiza cuenta en sus filas con futbolistas de alto nivel como, por ejemplo, el mismo Xhaka (Sunderland), Gregor Kobel (arquero titular del Borussia Dortmund), Manuel Akanji (del Inter de Milán) y Rubén Vargas (de Sevilla).

Le puede interesar: “No tengo una posición diferente para un jugador o para otro”: Queiroz al ser preguntado por James

¿Cuándo jugará la Selección Colombia contra Suiza por los octavos de final del Mundial 2026?

Así las cosas, Colombia jugará los octavos de final contra la Selección de Suiza el próximo martes, 7 de julio, en lo que será la definición del último equipo clasificado a los cuartos de final.

Lo anterior porque partido Colomba vs. Suiza será el encuentro que le cerrará el telón a la ronda de octavos del Mundial 2026.

¿A qué hora juega la Selección Colombia contra la Selección de Suiza?

Pues bien, Colombia jugará este partido en lo que será la franja horaria más temprana en la que ha jugado en este certamen: el partido será a las 3:00 de la tarde, hora de nuestro país.

Además, el choque entre sudamericanos y europeos será en el estadio VC Place de Bancouver, en Canadá.

¿Cómo ver EN VIVO el partido de octavos de final entre Colombia y Suiza?

Usted puede enterarse de todo lo que pase en el partido de la Selección Colombia contra la Selección de Suiza EN VIVO escuchando la transmisión del El Fenómeno del Fútbol, de Caracol Radio, o si lo prefiere puede seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de este mismo medio, en la sección de deportes.

Lea también: Ranking FIFA 2026 actualizado HOY: así quedó Colombia tras la fase de grupos del Mundial

Si lo prefiere y puede, puede ver el partido de Colombia por medio de las señales de los canales de televisión DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +; sin embargo, recuerde que solo el primero transmitirá los tres encuentros.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: