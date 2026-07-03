España, Portugal y Suiza avanzan a octavos de final tras una intensa jornada de dieciseisavos

La jornada de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó a tres nuevas selecciones clasificadas a los octavos de final. España confirmó su favoritismo con una contundente goleada sobre Austria, Portugal protagonizó una remontada agónica frente a Croacia en un partido cargado de emociones y decisiones arbitrales, mientras que Suiza cumplió con los pronósticos al imponerse sobre Argelia para instalarse en la siguiente ronda.

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España 3-0 Austria

La selección de España selló su clasificación a los octavos de final con una sólida victoria 3-0 sobre Austria, en un compromiso dominado de principio a fin por el conjunto dirigido por Luis de la Fuente. Mikel Oyarzabal fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete a los minutos 36 y 89, mientras que Pedro Porro amplió la ventaja con un espectacular gol al minuto 66. La Roja controló la posesión, generó las mejores ocasiones y no permitió reacción alguna de un equipo austríaco que nunca encontró respuestas.

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Portugal 2-1 Croacia

Portugal consiguió una de las clasificaciones más emocionantes de la jornada al derrotar 2-1 a Croacia en Toronto. El conjunto balcánico abrió el marcador en el segundo tiempo por intermedio de Ivan Perišić , pero los portugueses reaccionaron en el tramo final para darle vuelta al resultado y asegurar su paso a los octavos de final. El compromiso estuvo marcado por la intensidad, la intervención del VAR y el que fue el último enfrentamiento mundialista entre Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, dos de las máximas leyendas del fútbol europeo.

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Suiza 2-0 Argelia