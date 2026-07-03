España, Portugal y Suiza avanzan a octavos de final tras una intensa jornada de dieciseisavos
Último duelo mundialista entre Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, mientras que Suiza superó a Argelia y espera por el ganador del cruce entre Colombia y Ghana.
La jornada de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó a tres nuevas selecciones clasificadas a los octavos de final. España confirmó su favoritismo con una contundente goleada sobre Austria, Portugal protagonizó una remontada agónica frente a Croacia en un partido cargado de emociones y decisiones arbitrales, mientras que Suiza cumplió con los pronósticos al imponerse sobre Argelia para instalarse en la siguiente ronda.
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España 3-0 Austria
La selección de España selló su clasificación a los octavos de final con una sólida victoria 3-0 sobre Austria, en un compromiso dominado de principio a fin por el conjunto dirigido por Luis de la Fuente. Mikel Oyarzabal fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete a los minutos 36 y 89, mientras que Pedro Porro amplió la ventaja con un espectacular gol al minuto 66. La Roja controló la posesión, generó las mejores ocasiones y no permitió reacción alguna de un equipo austríaco que nunca encontró respuestas.
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Portugal 2-1 Croacia
Portugal consiguió una de las clasificaciones más emocionantes de la jornada al derrotar 2-1 a Croacia en Toronto. El conjunto balcánico abrió el marcador en el segundo tiempo por intermedio de Ivan Perišić, pero los portugueses reaccionaron en el tramo final para darle vuelta al resultado y asegurar su paso a los octavos de final. El compromiso estuvo marcado por la intensidad, la intervención del VAR y el que fue el último enfrentamiento mundialista entre Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, dos de las máximas leyendas del fútbol europeo.
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Suiza 2-0 Argelia
Suiza también aseguró su boleto a los octavos de final tras imponerse 2-0 sobre Argelia en el BC Place de Vancouver. Breel Embolo abrió el marcador a los 10 minutos con una definición en el área chica luego de una gran acción individual de Johan Manzambi por la banda izquierda. Apenas iniciado el complemento, Dan Ndoye aprovechó un mal despeje de la defensa argelina para ampliar la diferencia al minuto 46 y sentenciar el compromiso. Con este resultado, el conjunto suizo espera en los octavos de final al ganador de la serie entre Colombia y Ghana.