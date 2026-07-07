Estrella de Suiza se perdería el partido ante Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 / Getty Images

La Selección Colombia se alista para afrontar nuevamente los octavos de final en un campeonato del mundo. En esta edición, luego de haber derrotado a Ghana en la ronda de dieciseisavos, se tendrá que medir con Suiza, rival al que no enfrenta desde 1994.

Será un duelo vibrante el que se viva en el Estadio BC Place de Vancouver, recordando que las acciones comenzarán a partir de las 3 de la tarde, hora colombiana.

Aunque el cuadro comandado por Néstor Lorenzo no tiene mayores novedades, salvo la baja confirmada del delantero Jhon Córdoba por lesión, en el seleccionado suizo hay suma preocupación por las posibles ausencias que pueda sufrir en su once titular.

Y es que según reportó el cuadro europeo a través de un comunicado, Johan Manzambi, Rubén Vargas y Djibril Sow no pudieron finalizar la práctica del lunes 6 de julio. Es por lo anterior que los tres futbolistas tuvieron que someterse a pruebas médicas y están en serias dudas para el duelo de octavos.

Incluso, el mismo entrenador Murat Yakin advirtió en conferencia de prensa que existe la posibilidad de que no sean tenidos en cuentas, lo cual “puede ser un problema enorme para nosotros”.

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Estrella de Suiza se perdería el partido ante Colombia

Las alertas en la Selección de Suiza llegan por cuenta de Johan Manzambi, la perla de tan solo 20 años que suma tres goles y dos asistencias en lo corrido del Mundial 2026. Se trata de su mejor jugador en ataque y, en palabras del propio técnico, “será difícil” contar con él ante Colombia.

"Probablemente va a ser un poco difícil con Johan Manzambi. Espero que no. Todavía todo está en el aire”, fueron las palabras de Murat Yakin ante los medios de comunicación. Pues bien, según la prensa europea, todo parece indicar que el joven del SC Friburgo alemán será baja por una lesión en la rodilla, confirmada tras una resonancia, producida durante el último entrenamiento previo a los octavos de final.

Es preciso recordar que Manzambi ingresó desde el banco de suplentes en los partidos ante Qatar y Bosnia en la fase de grupos (cuadro al que le marcó doblete); mientras que frente a la local Canadá (gol y asistencia) y en dieciseisavos de final ante Argelia fue titular (asistencia).

Así pues, el jugador nacido en Ginebra se ha convertido en una de las gratas revelaciones del Mundial a su corta edad. No en vano su pase está avaluado en 50 millones de euros y equipos de la Premier League, como Newcastle, ya buscan su fichaje para la temporada 2026-27.

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