Murat Yakin técnico de Suiza contundente contra la Selección Colombia: “Seremos muy peligrosos”

La Selección Colombia se medirá este martes 7 de julio a Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial 2026. El compromiso se disputará en Vancouver, Canadá, desde las 3:00 p.m. (hora colombiana), con el objetivo de definir uno de los clasificados a los cuartos de final del torneo.

En la previa del encuentro, el seleccionador suizo, Murat Yakin, destacó el nivel que ha mostrado la Tricolor durante la Copa del Mundo y reconoció la dificultad que representa enfrentar al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Esto dijo el técnico

“Para los equipos latinoamericanos, cada desafío se trata de sobrevivir. Es duro; probablemente será nuestro partido más difícil. Tenemos que estar a la altura. Tienen jugadores en todas las posiciones que pueden marcar la diferencia. Pero si nos apegamos a nuestro plan de juego, también seremos muy peligrosos”.

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El entrenador también resaltó la intensidad con la que juegan las selecciones sudamericanas y aseguró que su equipo deberá adaptarse para competir de igual a igual.

“Se nota la diferencia. Juegan con más intensidad; esa es la pasión que transmiten en el campo. Es parte de su cultura. Nosotros también tenemos que adaptarnos un poco. Mañana no bastará con jugar al fútbol sin más. Intentaremos ser más inteligentes y ceñirnos a nuestro plan de juego. Entonces las cosas nos saldrán bien”.

Además, Yakin se refirió al ambiente que se vivirá en el estadio, donde se espera una amplia presencia de aficionados colombianos, aunque aseguró que su selección está preparada para jugar en esas condiciones.

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“Queremos ganarles en la cancha, no con la afición”.

“Esta es la tercera vez que jugamos en Vancouver, y hemos tenido dos partidos exitosos, a pesar de la gran afición rival. La afición de Colombia también es numerosa, pero hemos demostrado que podemos con ella. Además, contamos con muchos seguidores en casa, lo que nos da mucha fuerza”.

Suiza se enfrenta al buen momento de Colombia en la Copa Mundial 2026, mientras que el equipo colombiano intentará mantener su buen nivel para seguir avanzando en el torneo.