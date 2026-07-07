Néstor Lorenzo sobre el partido contra Suiza: “Es importante estar asediando al equipo rival”

El Estadio BC Place de la ciudad de Vancouver será el escenario para el encuentro por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 entre la Selección Colombia y Suiza. La ‘Tricolor’ logró avanzar a esta ronda luego de vencer a Ghana, con gol de Jhon Arias, mientras que los suizos dejaron en el camino a la selección de Argelia.

El equipo de Néstor Lorenzo, que no conoce la derrota en el campeonato, buscará sumar una victoria más en el campeonato mundialista para seguir con opciones de avanzar a la siguiente ronda e igualar su participación en Brasil 2014, que es la mejor en la historia.

Previo al encuentro, el técnico argentino Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa sobre el rival al que se van a enfrentar, las condiciones que pueden imponer, pero también de cómo se encuentra el equipo nacional, además de hacer énfasis en la situación de Jhon Córdoba.

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Néstor Lorenzo analiza el partido frente a Suiza

La selección Colombia es el único equipo que disputará partidos en los tres países anfitriones, viajando miles de kilómetros, una situación que supone un reto para todo el plantel, pues se enfrentan a condiciones adversas. Lorenzo reconoció que este factor ha golpeado al equipo.

“No es bueno viajar, no es solo el viaje, es el cambio de husos horarios, el cambio de clima; jugamos en la altura, en la humedad, en la sequedad, estamos un poco expuestos a esos cambios; sabíamos que iba a ser así. El hecho de que se haya realizado el mundial en 3 países, en un continente enorme, le podía tocar a cualquiera; nos tocó a nosotros, aceptarlo, tratar de solucionarlo en el día a día”.

Por otro lado, Lorenzo analizó al rival y habló sobre la estructura del equipo suizo: “Hay que tener mucha disciplina táctica, porque son un equipo ordenado que ataca bien, que defiende bien, que tiene sistematizadas muchas acciones de juego de muchos años. Hace 5 años que está el entrenador, hay 10 jugadores que jugaron el mundial de Qatar, son jugadores de una experiencia, muchos de ellos en los mejores clubes de Europa. Va a ser un partido duro, contra un equipo muy bueno”.

Igualmente, aseguró que el rival: “ocupa siempre bien las bandas, que tiene juego por afuera, y tiene dos volantes dinámicos como Freuler y Xhaka que manejan bien el balón y juegan en las distintas alturas del campo, dándole fútbol al equipo”.

Sobre el tema, el entrenador finalmente explicó que el partido se plantea para los 90 minutos, sin pensar en alargue o penaltis: “El partido se plantea con una estrategia de acuerdo al rival y a un plan de juego. Después, el devenir del partido te va obligando o no a determinadas decisiones. Pero el partido se plantea por los 90 minutos, en un mano a mano”.

¿Qué necesita mejorar la Selección?

El entrenador ha manifestado en diferentes ocasiones que algo que debe mejorar la selección es la finalización de las jugadas; sobre este tema, Lorenzo afirmó que “se trabaja continuamente, pero el jugador que llega a la selección, sobre todo los delanteros, son jugadores que hacen goles todos los fines de semana, son jugadores que están acostumbrados a estar de cara a esa situación”. Son momentos que a veces pasan así, que los delanteros no tienen gol, y después aparecen. Estoy tranquilo con eso; lo importante es generar la situación y estar ahí asediando al equipo rival de la manera que se hizo”.

Situación de Jhon Córdoba y jugadores disponibles

Luego de finalizado el encuentro contra Ghana, se conoció que algunos jugadores del equipo atravesaban un cuadro gripal; sin embargo, Lorenzo dio un parte de tranquilidad sobre las condiciones de salud de cada uno de los convocados.

Sobre Jhon Córdoba, confirmó que el delantero tiene un desgarro y se perderá el resto de los partidos: “Perdemos un jugador muy importante”.

Finalmente, sobre la posible presencia de Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández en la nómina titular, el técnico aseguró que “cualquiera de los jugadores que está en la lista de 26 puede jugar en algún momento, o de entrada o ingresando. Juan Camilo lo ha hecho bien cuando le tocó entrar y está a disposición.

Reacción sobre la hinchada que sigue a la Selección

Los hinchas de la selección se han vuelto protagonistas en esta Copa del Mundo, algo que es valorado por el entrenador, pero que también crea presiones en el plantel.

“Depronto nos genera un compromiso, de saber que la gente sea feliz o no por un resultado de la selección; no está bueno, porque habla mal de otras cosas. Pero creo que la responsabilidad y las ganas de darle alegría a la gente las tenemos y por eso los jugadores se matan.



