Definido el árbitro para el partido Colombia vs. Suiza ¿Quién es y qué experiencia tiene?

Ivan Barton, árbitro para el partido Colombia vs. Suiza por octavos de final del Mundial / Getty Images / Zhizhao Wu

Colombia y Suiza se miden el próximo martes 7 de julio por un cupo en los cuartos de final del Mundial. Para este segundo duelo entre ambos equipos en una Copa del Mundo, tras el disputado en 1994 y terminó con victoria para la Tricolor por 2-0, ya hay árbitro asignado.

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¿Quién es y cuál es su experiencia?

Se trata del salvadoreño Iván Barton, de 35 años, quien es árbitro FIFA desde 2018. El juez central ya hizo historia en esta Copa del Mundo, pues fue el encargado de expulsar al paraguayo Miguel Almirón por taparse la boca al referirse a un rival en el duelo de fase de grupos entre Paraguay y Turquía.

Barton vive su segundo Mundial, luego de estar presente en Catar 2022, donde dirigió tres partidos: Alemania vs. Japón, Brasil vs. Suiza e Inglaterra vs. Senegal por octavos de final. Asimismo, estuvo en el ya mencionado Turquía vs. Paraguay y Japón vs. Suecia en el actual campeonato.

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Asimismo, dirigió el playoff del Mundial entre Irak y Bolivia y ha estado en otras competiciones como los Juegos Olímpicos, Copa América o la Liga de Arabia Saudita. En total, cuenta con 279 partidos dirigidos en su carrera, ha sacado 1.437 amarillas, 68 rojas y ha pitado 133 penales.

Designación completa para el Colombia vs. Suiza

A: Ivan Barton (El Salvador)

A1: David Moran (El Salvador)

A2: Antonio Pupiro(Nicaragua)

4to: Katia Garcia (México)

5to: Sandra Ramirez (México)

A: Ivan Barton 🇸🇻

A1: David Moran 🇸🇻

A2: Antonio Pupiro 🇳🇮

4to: Katia Garcia 🇲🇽

5to: Sandra Ramirez 🇲🇽