“Ante un presidente golpista, lo más lógico es suspender todo el empalme”: Jerome Sanabria

Jerome Sanabria, miembro de la Comisión Nacional de Empalme del gobierno entrante, reaccionó a la suspensión del proceso de transición ordenada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y confirmada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

A través de su cuenta de X, Sanabria sostuvo que la medida responde a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los resultados de las elecciones.

“Ante un Presidente golpista, que desconoce los resultados electorales y dice que ‘Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda’, lo más lógico es suspender todo el empalme”, dijo.

Además, mencionó que la decisión era necesaria: “No puede haber empalme con un golpista. Ahora debemos prepararnos para lo que viene”.

Sanabria también aclaró que la suspensión de las reuniones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro no implica detener el trabajo del equipo designado por el presidente electo.

“Que se suspenda el empalme con el gobierno golpista de Petro, no significa que se detiene nuestro trabajo”, mencionó.

Por tal motivo, aseguró que continuarán recopilando información para el inicio del nuevo gobierno, en línea con lo expresado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo: “Como lo dice el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, la investigación y recopilación de la información continúa”.

Finalmente, Sanabria afirmó que el equipo de transición ya había avanzado buena parte de sus labores antes de la suspensión oficial del proceso: “Por fortuna, ya se llevaba adelantado un 75%”.

Las declaraciones se producen después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ordenara suspender el proceso de empalme con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, decisión que fue confirmada por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien aseguró que el equipo seguirá documentando e investigando el estado en que recibirá la administración nacional.

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