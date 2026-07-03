A diferencia de Juliana Guerrero, no he falsificado títulos: Jerome Sanabria por su papel en empalme

“El no haberme graduado no me invalida para el empalme”: Jerome Sanabria debate con Alejandro Ocampo

La participación de Jerome Sanabria en el comité de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella sigue generando polémica en el escenario político.

La activista de 20 años respondió en 6AM W de Caracol Radio a los cuestionamientos que ha hecho un sector de la oposición sobre su presencia en ese equipo, específicamente a Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico.

Durante la entrevista, Sanabria aseguró que ha sido comparada de manera injusta con Juliana Guerrero y rechazó cualquier similitud entre ambos casos.

“Hay personas que a mí me están comparando en este momento con Juliana Guerrero. Se les cae la cara de la doble moral porque, así como lo dijo usted, yo no he falsificado ningún título, no tengo ningún contrato con el Estado, no me han nombrado viceministra y tampoco voy a tener ningún contrato con el Estado”, afirmó.

La joven también explicó que continúa estudiando dos carreras universitarias y sostuvo que su edad no puede convertirse en un impedimento para participar en un proceso de empalme.

“Si no me he graduado es porque apenas tengo 20 años. No estoy ejerciendo ninguna labor técnica ni lidero ningún plan de corrupción. Creo que no cabe la comparación de decir que mi perfil o mi situación es la de Juliana Guerrero”, agregó.

¿Cuáles serán las funciones de Jerome Sanabria en el comité de empalme?

Uno de los principales cuestionamientos ha sido el rol que desempeñará dentro del proceso de transición entre gobiernos. Frente a ello, Sanabria explicó que no integra ninguna de las 22 mesas técnicas creadas para el empalme.

Según indicó, la estructura del proceso está conformada por 22 mesas lideradas por expertos, además de un Grupo Élite, un Grupo Anticorrupción y un Comité Nacional de Empalme, del cual hace parte.

“Las mesas técnicas están conformadas por especialistas que han trabajado durante más de siete meses. Yo no hago parte de ninguna de esas mesas”, señaló.

Sanabria explicó que su labor consiste en apoyar directamente al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en tareas de organización y seguimiento de la información que entregan los equipos técnicos.

“Somos seis personas. Acompañamos al vicepresidente, recopilamos información, clasificamos los hallazgos y hacemos que todo lo que José Manuel tenga que hacer sea una tarea más sencilla. Nosotros no tenemos ninguna labor técnica; esa responsabilidad la tienen las más de mil personas que están en las mesas”, afirmó.

Jerome Sanabria asegura que no tendrá contratos con el Estado

Otro de los puntos que quiso dejar claro durante la entrevista fue que su participación en el empalme no está relacionada con una futura vinculación al Gobierno.

La activista insistió en que no tiene contratos con el Estado y aseguró que tampoco espera obtener uno cuando inicie la nueva administración.

“A mí no me interesa que en el gobierno de Abelardo de la Espriella me contraten o algo por el estilo. Eso no va a pasar”, manifestó.

Según explicó, su presencia en el comité obedece a una representación de la juventud y de la sociedad civil dentro del proceso de transición.

“Estoy haciendo parte de este comité en representación no solamente de la juventud, sino también de la sociedad civil. Así como yo, cada una de las personas que está allí representa a un sector diferente”, concluyó.

Polémica por el empalme entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella

Las declaraciones de Jerome Sanabria se producen en medio de las críticas de congresistas de oposición, quienes han cuestionado que una estudiante universitaria haga parte del Comité Nacional de Empalme.

La activista defendió su designación argumentando que su función no es técnica ni administrativa, sino de apoyo logístico y organizacional para consolidar la información que producen los equipos especializados encargados de preparar la transición entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella.

Escuche la entrevista AQUÍ: