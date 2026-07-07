Así reaccionó el mundo político a la suspensión del empalme entre Gobierno De la Espriella y Petro

Tras el anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de suspender el proceso de empalme con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, comenzaron las reacciones desde distintos sectores políticos y económicos frente a esta decisión.

La suspensión se produce en medio de la creciente tensión entre la administración saliente y el equipo del mandatario que asumirá el poder el próximo 7 de agosto de 2026.

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En ese contexto, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, informó que acató la instrucción impartida por el presidente electo, aunque aclaró que la decisión no detiene el trabajo de preparación de la nueva administración.

A través de su cuenta en X, Restrepo señaló que la directriz ya fue comunicada a todos los integrantes del equipo de empalme, quienes seguirán adelantando las labores necesarias para la transición de gobierno.

Suspensión de empalme: así reaccionó el sector político

Suspensión del empalme “no es buena para el país” ni para la economía: Jaime Alberto Cabal

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, afirmó en entrevista con 6AM de Caracol Radio que la suspensión del proceso de empalme “no es buena para el país”, al considerar que Colombia necesita una transición ordenada y un cambio de rumbo con urgencia.

“El anuncio de la suspensión por parte del presidente electo, así como la intención de suspender el empalme por parte del presidente Gustavo Petro y su gobierno, no favorece esta transición que el país requiere con urgencia. Hemos visto en el gobierno saliente una especie de nostalgia por dejar el poder y, por lo tanto, una serie de bandazos y ambigüedades en este proceso de empalme que han enrarecido el ambiente”, señaló.

Cabal agregó que esas circunstancias “seguramente llevaron al presidente electo a tomar una decisión que explicará en los próximos minutos”. Sin embargo, insistió en que, desde el punto de vista económico, la suspensión del empalme genera un mensaje negativo y no es conveniente para el país.