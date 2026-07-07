José Manuel Restrepo acató orden de suspender empalme: “esta decisión no detiene nuestro trabajo”

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y coordinador del proceso de empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella, confirmó este martes 7 de julio la suspensión inmediata del proceso de transición con la administración del presidente Gustavo Petro. El anuncio se produjo minutos después de que el mandatario electo informara que había ordenado detener el empalme con el Gobierno saliente.

A través de su cuenta de X, Restrepo aseguró que la instrucción ya fue transmitida a quienes integran el equipo de empalme: “Hemos informado a nuestros líderes, coordinadores y facilitadores sobre su instrucción de suspender de manera inmediata el proceso de empalme”.

Además, el vicepresidente electo sostuvo que la decisión no modifica el resultado de las elecciones: “Casi 13 millones de colombianos eligieron un nuevo rumbo para el país. Nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular ni a poner en duda la legitimidad del presidente electo, Abelardo De la Espriella. La democracia, la Constitución y la voluntad soberana de los ciudadanos se respetan”.

No obstante, Restrepo afirmó que el trabajo del equipo de transición continuará por otras vías.

“Que quede absolutamente claro: esta decisión no detiene nuestro trabajo. Seguiremos investigando, recopilando información y documentando con rigor la realidad del país y las situaciones que el próximo gobierno deberá enfrentar”, escribió.

Asimismo, aseguró que el propósito será garantizar transparencia sobre el estado en que recibirán el Gobierno: “Colombia merece la verdad, transparencia total y rendición de cuentas. Quienes hayan traicionado la confianza de los colombianos deberán responder ante las instituciones y ante la historia”.

La orden de Abelardo de la Espriella, presidente electo

La declaración de Restrepo se produjo luego de que Abelardo de la Espriella anunciara que ordenó suspender el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro.

En un mensaje publicado en X, el presidente electo afirmó que tomó la decisión para proteger la transición de gobierno y cuestionó a la administración saliente.

“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, dijo.

De la Espriella agregó que explicará las razones de la decisión en una declaración dirigida al país: “Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”.

Finalmente, anunció que durante la mañana de este martes 7 de julio se dirigirá a los colombianos a través de sus redes sociales para exponer los motivos de la suspensión del empalme y las medidas que, según dijo, adoptará de inmediato.

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