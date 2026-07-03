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“El no haberme graduado no me invalida para el empalme”: Jerome Sanabria debate con Alejandro Ocampo

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, el senador electo del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, se refirió a la designación de la activista y creadora de contenido de 20 años, Jerome Sanabria, como integrante del Comité Nacional de Empalme.

“Yo creo que lo que ha hecho Abelardo de la Espriella con el empalme es un show barato”, dijo.

No obstante, aseguró que sus reparos no se limitan a Sanabria, sino a varios nombres que hacen parte del proceso de transición.

“No es la molestia solo de Jerome. Pero a pesar de que es una joven activista muy interesante en su sector político, no corre con unas condiciones técnicas para el empalme”, mencionó.

El senador electo sostuvo que el gobierno entrante prometió renovación, pero terminó rodeado de figuras tradicionales: “En el empalme va a estar el Clan Char y Elsa Noguera (...) Se pasaron hablando carreta todo el tiempo, que los que nunca, y son los de siempre, los que se han mamado el Estado”.

Por su parte, Sanabria respondió que las críticas desconocen cómo está dividido el empalme y aclaró que no integra ninguna de las 22 mesas técnicas.

“El hecho de que yo no me haya graduado de la universidad no me hace inválida para estar dentro de este comité”, dijo.

Según explicó, las labores técnicas recaen en más de mil personas expertas que integran las mesas sectoriales: “Nuestro empalme tiene 22 mesas técnicas, cada una liderada y coordinada por técnicos expertos. Yo no hago parte de ninguna de ellas”.

Sanabria precisó que hace parte del Comité Nacional de Empalme, encargado de apoyar al vicepresidente electo José Manuel Restrepo.

“Nosotros acompañamos al vicepresidente, lo ayudamos recopilando información, recopilando los hallazgos, clasificándolos”, explicó.

“No tengo contrato con el Estado”

Sanabria también respondió a quienes la han comparado con otros casos de funcionarios cuestionados por sus títulos o requisitos académicos, como Juliana Guerrero.

“Yo no he falsificado ningún título. No tengo ningún contrato con el Estado. No me han nombrado como viceministra”, dijo.

Además, aseguró que no tendrá contrato público mientras no termine sus estudios: “Tampoco voy a tener ningún contrato con el Estado, por lo menos mientras yo no me haya graduado de la universidad”.

La integrante del comité explicó que actualmente estudia dos carreras y que no se ha graduado porque tiene 20 años: “No estoy haciendo ninguna labor técnica. Tampoco lidero ningún plan de corrupción en este Estado”.

“No cabe la comparación de decir que mi perfil es el de Juliana Guerrero”, añadió.

Debate por los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

El senador electo también cuestionó el anuncio sobre los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo para el empalme: “Hablé con el BID. No le puede dar dinero a personas naturales hasta que no sea presidente”.

Además, Ocampo calificó como desproporcionadas las cifras mencionadas alrededor del proceso: “$60 millones de dólares son $200 mil millones de pesos para un empalme que dura 10 días”.

Sanabria seguirá en el comité

No obstante, Sanabria confirmó que continuará en el Comité Nacional de Empalme y que este viernes 3 de julio se instalará formalmente la primera reunión.

“Hoy tenemos la primera reunión oficial. Hoy se instala oficialmente el empalme en nuestra comisión”, concluyó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: