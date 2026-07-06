Manizales una de las ciudades con menor desempleo e informalidad en el país entre marzo - mayo 2026

Manizales

La capital de Caldas registró una reducción en la tasa de desocupación, lo que significa que aumentó la participación laboral. La ciudad de Manizales y su área metropolitana se ubica como la cuarta ciudad con menor tasa de desocupación entre 23 capitales del país.

Durante el periodo analizado, se destaca que la tasa de desocupación pasó del 9,7 % a 8,3 %; la tasa de ocupación pasó de 54,7 % a 56 % y la tasa de informalidad disminuyó del 36,9 % al 35 %. José Fernando Olarte, gerente de Infimanizales, destaca que los nuevos empleos se concentran en actividades que generan economía a largo plazo.

“Por primera vez pasamos de una tasa que venía en crecimiento a un decrecimiento en este trimestre, es decir, empezamos a tener una mayor formalidad en el empleo. Sigue siendo un reto, pero somos la segunda ciudad con mejor formalidad en el país. Estos indicadores demuestran el esfuerzo que hacemos en la ciudad para acompañar a los empresarios, emprendedores y generadores de empleo”.

Los sectores que aportaron a la creación de nuevos puestos de trabajo son el comercio, alojamiento, servicios de comida y actividades financieras, así como la reparación de vehículos, administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana.

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Las mayores tasas de desocupación se registraron en Quibdó (23,9 %), Cartagena (12,8 %) y Riohacha (12,1 %). Estas tres ciudades presentaron variaciones estadísticamente significativas. Por el contrario, las menores tasas de desocupación se observaron en Villavicencio (7,5%), Pereira A.M. (7,8 %) (con variación estadísticamente significativa) y Neiva (8,2 %) y Manizales (8,3 %), según el informe expuesto por el DANE.

Por último, más de 12.000 nuevos empleos fueron creados en mencionado trimestre, el mayor incremento se registró en comercio y reparación de vehículos con 4.491 nuevos ocupados. Seguidamente, el sector de la administración pública y defensa, educación y atención en salud humana incorporaron a 3.697 trabajadores, mientras que en alojamiento y servicios de comida sumaron 2.660 nuevos empleos, así como la construcción que registró 1.931 personas laborando.