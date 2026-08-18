Manizales tramita un empréstito por $220.000 millones para la reconstrucción de las zonas afectadas

Viviendas afectadas en el centro de Manizales por el terremoto del lunes 10 de agosto.

Manizales

La Alcaldía de Manizales instaló el tercer periodo de sesiones extraordinarias del concejo para estudiar dos proyectos de acuerdo que tienen como objetivo generar las condiciones financieras necesarias para iniciar la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto del pasado lunes 10 de agosto.

El primero de los proyectos solicita autorización a dicha corporación para gestionar un empréstito de hasta $ 220.000 millones con el propósito de llevar la capacidad de endeudamiento de la capital del departamento de Caldas hasta el límite permitido. Los recursos estarían destinados a la demolición de edificaciones con pérdida total, mejoramientos de vivienda, apoyo a las familias afectadas y recuperación de diferentes sedes e infraestructuras públicas.

“Hay muchos predios que requieren intervención. Un ejemplo es un edificio al lado de la Defensa Civil, en el barrio Chipre, debemos decidir rápido qué hacer, porque no solo tiene orden de evacuación, sino de demolición, para que no ponga en riesgo de la vida de transeúntes ni tampoco vaya a afectar la infraestructura de uno de nuestros organismos de socorro”, señala el secretario general de la capital de Caldas, Manuel González Hurtado.

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Agregó que la decisión permitirá atender oportunamente las necesidades de las familias que no pueden permanecer durante un periodo prolongado en las condiciones actuales. Una vez sean asignados los recursos del gobierno nacional, estos permitirán atender las obligaciones derivadas del crédito y evitar que Manizales permanezca en el límite de su capacidad de endeudamiento.

El segundo proyecto contempla la incorporación de mencionada suma de dinero al presupuesto local, de acuerdo con la capacidad de ejecución de la administración municipal y las necesidades que se establezcan dentro del proceso de reconstrucción, por eso la alcaldía socializará el proceso con la ciudadanía y contará con la participación del concejo, los gremios y diferentes sectores de la sociedad.

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