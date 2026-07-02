En Caldas activan acciones de mitigación para enfrentar el fenómeno de El Niño

Manizales

Desde la Gobernación de Caldas afirman que será un doloroso fenómeno de El Niño, especialmente en noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027. Frente al contexto, aseguran que deben prepararse en todo el territorio cuando inicie la temporada de sequía, por eso aseguran que están preparados.

“Nos enfocaremos en un proceso de monitoreo de guardabosques, que las personas entreguen alertas tempranas ante disminuciones de caudales, posibles afectaciones; por eso no realizamos plantaciones este año, sino en el 2025, previendo el panorama de sequía que enfrentaremos. Remitimos circulares a los municipios con las informaciones correspondientes; les pedimos expidan también circulares internas para evitar quemas ante las altas temperaturas”, manifiesta Paula Andrea Loaiza Cruz, secretaria de Medio Ambiente de Caldas.

De acuerdo a la Evaluación Regional del Agua, estudio efectuado por Corpocaldas y que se realiza cada 10 años, indica que habrá posible escasez en las subregiones del Centro - Sur y Magdalena Caldense. Germán Páez, director de la corporación autónoma, explica que 37 de las 309 microcuencas abastecedoras de acueductos rurales en Caldas están en riesgo medio y alto.

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“Se siente el aumento de la temperatura, lo que conlleva a la disminución de caudales y tenemos que prepararnos todos. Hay dos subregiones muy importantes donde habrá estrechez de agua, en el Centro - Sur es la cuenca del río Chinchiná que, posiblemente, se verán afectadas por bajo nivel del agua y también el occidente del departamento se podrían presentar inconvenientes”.

El Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Caldas (SISEC) está disponible para recibir los reportes de emergencias que se presenten en los 27 municipios. La Jefe de Gestión del Riesgo de Caldas, Paula Villamil, aclara que pese a dicho fenómeno natural, habrá bajas precipitaciones y reitera el parte oficial de que están preparados para el comienzo de la temporada de sequía.

Por último, hay articulación con las autoridades de salud para evitar la propagación de enfermedades transmitidas por vectores como dengue, chikunguña, entre otros, especialmente, en municipios con baja altura sobre el nivel del mar.