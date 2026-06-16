Manizales es la ciudad con menor índice de pobreza y desigualdad en el último año: DANE

Manizales

Las cifras entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), expone que la pobreza monetaria pasó del 16,7 % al 13,2 %, mientras que la pobreza monetaria extrema, descendió de 3,1 % a 2,5 % representando una reducción de 0,6 puntos porcentuales. El alcalde Jorge Eduardo Rojas, destaca que los números se evidencian gracias al sector empresarial y a las alianzas en favor del comercio.

“De acuerdo al coeficiente de Gini, somos la primera ciudad con menor desigualdad de Colombia, ya no somos la segunda y la cifra es de 0,436, es decir, entre más bajo, menor desigualdad. Además, alcanzamos el tercer ingreso per cápita del país con $ 1.708.281 por persona, es difícil que una ciudad intermedia lo logre, o sea que tenemos mejor ingreso que Cali, Barranquilla y Bucaramanga, lo que quiere decir que el ecosistema empresarial y la formación de nuestras universidades de alta calidad hacen la tarea en la formación para tener una ciudad completamente en desarrollo y crecimiento”.

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Añade que por los números de pospandemia era inimaginable ocupar los primeros puestos, ya que estaban lejos de alcanzar las cifras actuales, no obstante, reconoce el encadenamiento productivo trabajando con empresarios, gremios, la cámara de comercio, Camacol, ANDI, la Corporación para el Desarrollo, Cotelco, entre otros, para generar más empleos. “Esto también es por los acuerdos municipales para exonerar del impuesto de industria y comercio por 10 años a todo aquel que hiciera una nueva inversión”, puntualiza el mandatario municipal.

La capital del departamento de Caldas es la ciudad con menor informalidad alcanzando el 35 %, le sigue Tunja con 34,8 % y Bogotá obtuvo 34,3 %. Entre tanto, Riohacha, Cúcuta y Sincelejo, son las capitales con mayor informalidad del trimestre febrero - abril 2026.