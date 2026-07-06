Autoridades en salud en Caldas refuerzan medidas por aumento de leishmaniasis: se reportan 50 casos

La leishmaniasis es causada por un protozoo parásito que se transmite a los humanos por la picadura de mosquitos infectados. Foto: Colprensa( Thot )

Caldas

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de un insecto conocido como ‘palomilla’. Los casos se reportan en Norcasia (17), Samaná (16), Victoria (11), Marquetalia (3), Pensilvania (2) y Manizales (1). John Echeverri Morales, epidemiólogo del equipo de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, explica las tres clases de leishmaniasis existentes y sus síntomas.

“La primera es visceral, es muy grave, puede llevar a la mortalidad y no se encuentra en nuestra región, esa se reporta en los Montes de María y sur del país. También está la mucocutánea, de la cual hemos tenido pocos eventos en Caldas, pero la cutánea es la más común y es la que tenemos actualmente. La leishmaniasis es bastante agresiva generando lesiones no dolorosas, pero muy destructivas que generan úlceras que se pueden extender alcanzando hasta los 5 centímetros de diámetro”.

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El profesional también se refiere a las medidas de prevención y autocuidado que pueden aplicar los habitantes del departamento y visitantes. Además, la dirección territorial de salud cuenta con medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad.

“La prevención es clave, por eso se debe usar toldillos, repelente con dietiltoluamida; lamentablemente, el vector es difícil de manejar por ser selvático. Además, usar ropa que cubra bien como camisas de manga larga, sombreros, gorras, ponchos y donde la piel se vea expuesta. En la territorial contamos con cuatro medicamentos para tratar la leishmaniasis”.

Reitera el llamado a fortalecer dichas medidas y a buscar atención médica ante cualquier lesión sospechosa, puesto que el diagnóstico y tratamiento oportuno son fundamentales para evitar complicaciones.