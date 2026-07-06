Accidentes de tránsito en Caldas dejan tres muertos durante el fin de semana

De acuerdo con informaciones recogidas, un vehículo tipo camioneta arrolló a una niña de tan solo 1 año de nacida.

Al parecer, la familia proveniente de Viterbo - Caldas se iba a reunir para departir este fin de semana.

La menor fue trasladada de urgencia al hospital local San José de Belalcázar y de allí remitida a un centro asistencial de Pereira, pero lamentablemente las graves lesiones le produjeron la muerte.

La niña fue identificada como Evely Yuliet Franco Arenas.

Un accidente de tránsito registrado en la tarde de este sábado en la vereda La Cabaña, zona rural de Manizales, dejó como saldo una persona fallecida y dos más lesionadas.

Referencia geográfica

De acuerdo con el reporte oficial, hacia la 1:30 p. m. los organismos de atención de emergencias recibieron el aviso sobre un vehículo que se salió de la vía en este sector.

Tras el llamado, el Cuerpo Oficial de Bomberos activó el protocolo de respuesta y desplazó al lugar unidades operativas y ambulancias. En la atención también participaron la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el Grupo Especial de Rescate (GER) y demás entidades competentes. Carlos Arevalo- Subcomandante de Bomberos

Un fatal accidente se registró en la madrugada de este lunes en la vía del corregimiento de Florencia (sector ‘La vuelta del minero’). Un vehículo rodó por un abismo de 30 metros.

El balance:

• Dos personas fueron rescatadas con vida por Bomberos de Nariño (Antioquia).

• Lamentablemente, una tercera persona falleció en el lugar.

• Aún se desconoce la identidad de las víctimas. El rescate del cuerpo se ha retrasado por el difícil acceso a la zona.

La persona fallecida se encuentra en el centro de salud de esa población.