Ibagué reduce el desempleo y genera más de 6.700 empleos en un trimestre

Ibagué continúa mostrando señales de recuperación en su mercado laboral. Durante el trimestre diciembre de 2025 a febrero de 2026, más de 6.711 personas lograron vincularse laboralmente, lo que contribuyó a la reducción de la tasa de desempleo del 15% al 13%, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El informe también destacó que la ciudad se mantiene entre las 10 con menor índice de informalidad en el país, al registrar una tasa del 47,1%, por debajo del promedio nacional que se ubicó en 55,3%.

Los sectores que impulsaron la generación de empleo fueron comercio, con 6.832 nuevos ocupados; información y comunicaciones, con 4.524; e industria manufacturera, con 2.878 nuevos trabajadores.

Según la secretaria de Desarrollo Económico, Naydú Romero, el sector de información y comunicaciones fue el de mayor crecimiento, con una variación del 33%. “Este abarca empleos relacionados con la producción, difusión y transmisión de datos, servicios tecnológicos, telecomunicaciones y desarrollo de software, entre otros”, explicó.

La funcionaria también resaltó el comportamiento positivo de otros sectores clave. El comercio creció un 16%, la industria manufacturera un 14% y la construcción registró un aumento del 6%, generando más de 940 nuevos empleos.

Otro de los indicadores destacados fue la disminución del desempleo juvenil. La tasa para personas entre 15 y 28 años se redujo en 3,6 puntos porcentuales, pasando de 24,2% a 20,6%. “Esto evidencia que los jóvenes están encontrando oportunidades laborales y que las estrategias implementadas están dando resultados”, señaló Romero.

En cuanto a la formalización laboral, el número de empleados particulares aumentó en un 3%, lo que equivale a más de 3.800 trabajadores formales adicionales. Este comportamiento refleja una mejora en la calidad del empleo y contribuye a la reducción de la informalidad.

Según la Administración, estos resultados están asociados a programas como la ‘Ruta de Empleabilidad’ y al trabajo articulado con gremios económicos, con el objetivo de atraer inversión y dinamizar la generación de empleo en la ciudad.