En Colombia hay déficit de energía firme para el cargo por confiabilidad, advierte XM

XM dice que a corto y largo plazo no hay riesgos para la prestación de energía en el país. Foto: Pixabay( Thot )

Medellín

XM, como administradora del Mercado de Energía Mayorista, advirtió que hay un déficit de 3.906 GWh/año para el periodo 2026-2027, lo cual indica que hay posibilidad de no contar con recursos suficientes para atender la demanda máxima nacional durante el verano 2026-2027.

Esta entidad, filial del Grupo ISA, explicó en su reciente boletín energético que se requiere contar con la energía firme suficiente para atender la demanda esperada, y la cual es necesaria para la atención confiable de la energía del país.

Retrasos en los proyectos de transmisión

Otro de los elementos que puede afectar es la corta expansión y los retrasos para la entrada en operación de los proyectos del Sistema de Transmisión Nacional en Colombia, reduciendo la flexibilidad operativa.

Para esta vigencia hay 42 proyectos del Sistema de Transmisión Nacional, los cuales tienen el 60 por ciento de retraso frente a las fechas de puestas en operación.

Riesgos financieros

Sobre los riesgos financieros del Mercado Energético Mayorista, asociados a cartera e incumplimientos de agentes de mercado, muestran que podría haber incremento de los costos a reconocer por combustibles requeridos para generación térmica ante evento El Niño y la afectación para los comercializadores que atienden usuarios finales con alta exposición en bolsa.

Recomendaciones

Según XM, “el sistema requiere una participación sostenida del parque térmico superior a 90 GWh/día durante toda la estación de verano para atender la demanda de energía del SIN (Sistema Interconectado Nacional). Esta condición hace necesario implementar medidas que garanticen la disponibilidad de los recursos de generación para que operen a los valores de sus OEF (Obligaciones de Energía Firme)”.

También, esta entidad filial de ISA indica que debe haber reducción y gestión de demanda, disponibilidad de combustibles e infraestructura requerida para asegurar una atención confiable y segura de la demanda de energía eléctrica.

Embalse agregado

Como se ha anunciado, habrá escenarios hidrológicos más deficitarios y de mayor duración que los registrados en el verano del periodo 2015-2016, lo cual explica que el sistema requeriría un embalse agregado que opere por debajo de sus mínimos históricos.

Para XM, “esta situación representa un riesgo significativo para la atención confiable y segura de la demanda eléctrica, debido a la incertidumbre asociada a la capacidad de producción de las plantas hidráulicas con niveles de almacenamiento tan reducidos y de su recuperación en caso de extenderse la condición de aportes deficitarios que afecten la senda de invierno”.

Parque térmico

Esta entidad que opera el Sistema Interconectado Nacional y administra el Mercado de Energía Mayorista indica que se requiere una operación sostenida del parque térmico cercana a 100 GWh/día en promedio semanal durante períodos que podrían durar más de 10 meses, temporada en la cual se podrían dar hidrologías críticas, lo que implica fortalecer y maximizar las medidas orientadas a asegurar la disponibilidad de recursos, combustibles e infraestructura necesarios para la atención de la demanda de energía eléctrica.

Seguimiento a la demanda

XM también recomendó hacer seguimiento continuo a la evolución de las variables consideradas en el planeamiento energético, tales como la demanda de energía y los aportes hídricos.

Esos aportes registran dos meses consecutivos por debajo de la media histórica, lo cual puede afectar no solo la condición actual, sino también llevar a afectar la condición de aportes deficitarios en los meses de verano y hasta la recuperación de los aportes a condiciones normales en el Sistema Interconectado Nacional.

Lecciones aprendidas

Concluye este boletín energético, en el que se recomienda a los diferentes sectores gestionar y anticipar, al menos las acciones y medidas definidas a la fecha y las que han resultado de lecciones aprendidas de eventos El Niño anteriores.