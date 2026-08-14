Personas armadas ingresaron a una finca y se llevaron a tres personas que están desaparecidas

Pierto Triunfo- Antioquia

Una familia denunció que uno de sus seres queridos y dos personas más se encuentran desaparecidas desde la noche del pasado 11 de agosto, cuando hombres fuertemente armados ingresaron a una finca de Doradal en el municpio de Puerto Triunfo y se los llevaron sin rumbo conocido, lo que tiene a estos núcleos en una zozobra ante lo que les pueda pasar, aunque claman los captores que no les hagan daño y los liberen cuanto antes.

Precisamente, una joven que es la novia de uno de los secuestrados relató que en la medianoche del 11 de agosto los secuestradores ingresaron a la finca donde estaban estas personas trabajando con ganado, intimidaron a todos los presentes y golpearon al mayordomo y a la esposa. El joven pensaba devolverse el mismo día, pero por razones del destino prefirió quedarse amaneciendo, sin saber lo que les iba a ocurrir.

“Él estaba acompañado de dos amigos, uno que era el dueño de la finca y el ganado, y el otro era un amigo, pues, que fue a acompañarlos. Pues llegó un grupo armado y entró por ellos, dañó cámaras, todo, y se los llevó a ellos, a ellos 3, en el carro del dueño, pues, de la finca”, manifestó la angustiada mujer.

Recalca que los secuestradores no se identificaron como ninguna estructura armada ilegal, por lo que por ahora no se sabe nada del paradero de ninguno de ellos; por el momento se conoce la identidad de dos de ellos: Julián Gómez Mazo, de 27 años; Cristian Saldarriaga Restrepo, de 22 años, y Alejandro, pero por ahora se desconoce el apellido y sería propietario de la finca.

Agrega que lo que más les preocupa es que no se han comunicado con ellos para hacerles alguna exigencia o enviar señales de vida de las tres personas.

“Porque es que no sabemos nada, si están vivos, si no lo están, si están bien, si están, pues, no sabemos nada. Entonces, queremos como que nos den señales de ellos”.

Ante esta situación, las familias ya instauraron las respectivas denuncias ante las autoridades para acelerar la búsqueda de ellos, ya que no se conocen amenazas o situaciones que relacionen con este hecho violento.