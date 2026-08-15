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16 ago 2026 Actualizado 00:00

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Un bus se accidentó en Cocorná y deja por ahora dos fallecidos y siete heridos

El accidente se registró en Punto de Referencia 43 en la autopista Medellín-Bogotá.

Cocorná- foto archivo alcaldía

Cocorná- foto archivo alcaldía

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Cocorná- Antioquia

En la tarde de este sábado se reportó un accidente de tránsito en la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Cocorná, PR 43 sector Calderas. Bomberos y policía de carreteras atienden la emergencia.

De manera preliminar, se ha informado que en este siniestro vial fallecieron dos personas y siete más quedaron heridas, que están siendo trasladadas a centros asistenciales.

Un microbús de Transoriente que va hacia Puerto Triunfo, al parecer, sufre un daño en una de las llantas; se le explota, intenta el conductor controlarla y no puede, y colisiona directamente contra la cuneta. Hasta el momento tenemos 2 personas fallecidas, 7 heridos, perdón, de los cuales 4 son de gravedad. Inmediatamente nosotros activamos protocolos con bomberos, hospital, tránsitos y policía de carretera”, le relató a Caracol Radio el alcalde de Cocorná, David Gómez.

Los lesionados fueron llevados al Hospital San Juan de Dios, del municipio de Cocorná, en la ambulancia local, también apoyó la emergencia municipios vecinos, agregó el mandatario.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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