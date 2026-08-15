Una persona capturada está acusada de ocasionar el incendio en el retorno 2 de la Av. Las Palmas

Medellín

En el mediodía de este sábado se reportó un incendio forestal en la vía Las Palmas de Medellín que obligó la reacción inmediata de los organismos de socorro que, luego de un trabajo intenso, lograron controlar.

Según el reporte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la conflagración se registró en el retorno 2 de ese corredor de la capital antioqueña, pero, además, esta emergencia fue ocasionada “por manos criminales”, por lo que una persona fue capturada al ser grabada generando el incendio.

“Fue provocado por este hombre que ya fue capturado y a espera de judicialización. Miren a este irresponsable. No tiene justificación alguna y debe responder ante la justicia. No tiene justificación alguna. Puso en riesgo la vida de muchas personas y también la de nuestros bomberos que deben atender la emergencia”, expresó en su cuenta de X.

Agregó que esta persona fue capturada por el seguimiento que se le hizo por las cámaras de seguridad de la ciudad y se espera que sea judicializada por poner en riesgo a la población y al medio ambiente.

Otros incendios

El mandatario local informó que, pese a un trabajo intenso, los bomberos durante cinco días no han podido apagar un incendio en Alto de Boquerón, Palmitas y San Cristóbal.

“En horas de la mañana instalamos el Comando de Área en el lugar, con 25 bomberos, 3 profesionales de atención hospitalaria, 2 máquinas, 5 vehículos, una ambulancia y 3 pilotos de drones. Hoy hemos intervenido seis puntos del incendio con diferentes metodologías, de acuerdo con las condiciones del terreno”, manifestó en la misma red social.