La Telemaratón en Antioquia terminó este viernes con casi 5 mil millones de pesos

Antioquia

Este viernes se llevó a cabo una jornada de donación masiva de dinero para apoyar la reconstrucción de los departamentos afectados por el terremoto del 10 de agosto. LA actividad a la que sumaron varios medios de comunicación del departamento, entre ellos Caracol Radio, cerró con un recaudo cercano a los 5 mil millones de pesos.

Andrés Julián Rendón informó que los antioqueños generosos de buen corazón donaron 4777 mil millones de pesos. Dinero que fue agradecido por el mandatario, quien además manifestó que esperan sumar ese dinero a lo que recolectará con el concierto de la solidaridad programado para este sábado en la plaza La Macarena denominado “Colombia, Medellín Te quiere”.

“Se encargue de las tareas de reconstrucción, sobre todo de vivienda, que es el sueño más grande de cualquier familia, y que fueron, digamos, muchas familias, no solo de los departamentos vecinos de acá, que sufrieron como consecuencia del terremoto”.

Recordó que todo lo recaudado en los dos eventos será manejado por la Corporación Presentes que se encargará de distribuirlos de la mejor manera, porque, según el mandatario, cuenta con una experiencia de 40 años en este tipo de emergencias.

Plan de reconstrucción de Iglesias

Andrés Julián también manifestó que está manejando una propuesta para que sea la empresa privada la que se integre a la reconstrucción de los templos religiosos católicos en el departamento, que también sufrieron daños, en algunos casos graves.

“Aquí estamos buscando que, de nuevo, la reconstrucción o la adecuación de estas iglesias, de estos centros, pueda ser amparados, apadrinados por un privado, por una organización, toda vez que nosotros quisiéramos concentrar desde la gobernación de Antioquia los recursos públicos en las viviendas”.

Agregó que la próxima semana llevará a la Asamblea Departamental un proyecto de ordenanza con mensaje de urgencia para destinar recursos a viviendas e instituciones educativas.