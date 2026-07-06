10 mil corredores se esperan en la carrera Grandeza Run Fest de Atlético Nacional

Medellín

La segunda edición de la Grandeza Run Fest, carrera oficial del Atlético Nacional y que busca integrar el deporte, el turismo y la inclusión, se correrá en la capital antioqueña el próximo 26 de julio.

Serán cerca de 10.000 corredores de todo el país que llegarán a la capital antioqueña en una actividad que promueve el deporte, pero también la labor que adelanta la Fundación Divergente, dedicada al bienestar de niños y jóvenes con neurodivergencia.

Esta actividad tendrá recorridos de 3, 5, 11 y 15 kilómetros, distancias que arrancarán en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y se correrán principalmente en vías como la Calle Colombia, la Carrera 65, la calle 30 A de Belén y la Avenida 80.

Participantes nacionales

Se espera que, al igual que el año anterior, los participantes de la carrera lleguen desde ciudades como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Pereira, Villavicencio y Valledupar.

El director de Grandeza Run Fest, Carlos Cadavid, explicó que este evento deportivo “busca convertirse en mucho más que una carrera. Queremos ofrecer una experiencia de ciudad que reúna deporte, familias, turismo y entretenimiento alrededor de un evento que sigue creciendo y que aporte al desarrollo de Medellín como destino para grandes encuentros deportivos”.

Trabajo social

Además de la actividad deportiva y física, este evento promueve un escenario social, por medio de la Fundación Divergente, que trabaja con proyectos de inclusión y bienestar de niños y jóvenes con neurodivergencia.

Las personas que tienen este diagnóstico es porque su cerebro funciona, aprende y procesa la información de manera diferente al estándar considerado típico; por ello interactúan con el mundo de manera diferente.

El evento también promoverá la inclusión laboral mediante la vinculación de jóvenes de la Fundación Divergente en la logística de la carrera, brindándoles una oportunidad de participación activa y experiencia en un evento de ciudad.

Expo Kits

El festival previo a la carrera, Expo Kits, será un espacio el 25 y 26 de julio en el Centro Comercial Santafé y allí los participantes podrán reclamar su kit oficial y disfrutar de activaciones de marcas, experiencias interactivas y actividades para toda la familia.

Entrenamientos previos

Desde la organización de la carrera anunciaron que se vienen adelantando jornadas gratuitas de entrenamiento en la Ciclovía de Medellín, con el acompañamiento de entrenadores especializados.

También, en la página web del evento, https://grandeza.atlnacional.com.co/, hay un plan de entrenamiento que se puede ejecutar para llegar mejor preparado para el 26 de julio, aclarando que es una guía de referencia general creada con fines orientativos y no es un plan profesional.

Recomiendan que, para una mejor preparación, cada persona analice sus condiciones físicas, el historial de salud y consulte con un profesional.

La despedida de Macnelly

Hace parte también de las actividades de esta carrera la despedida oficial de Macnelly Torres Berrío, campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional y uno de los máximos referentes en la historia reciente del club.

Esta despedida será con un festival con música en vivo, oferta gastronómica y actividades para corredores, familias e hinchas.