Defensora del Pueblo y alcalde de Medellín se reunirán tras polémica por mural

Medellín, Antioquia

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, se reunirán este martes para abordar la controversia por la presencia de funcionarios de la Defensoría durante la elaboración de un mural en un puente de la avenida Ferrocarril con San Juan.

La reunión fue propuesta públicamente por la defensora después de que el alcalde solicitara una investigación disciplinaria sobre la actuación de los servidores de la entidad durante los hechos ocurridos el sábado 4 de julio. La Defensoría también anunció que dará una respuesta formal a la comunicación enviada por el mandatario.

“Señor alcalde, gracias por su comunicación. Daremos la respuesta formal que procede. Mientras tanto, como comentamos y usted ha planteado su disposición, espero que podamos abordar el asunto presencialmente el próximo martes”, manifestó Marín.

El origen de la controversia

La discusión comenzó después de que un grupo de personas pintara el mensaje “Defensiva Antifa” en uno de los muros del puente de la avenida Ferrocarril con San Juan. De acuerdo con la Alcaldía, la intervención no tenía autorización del Distrito y en el lugar fueron identificados funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

En la carta enviada a Iris Marín, Federico Gutiérrez cuestionó lo que calificó como “presencia activa, acompañamiento y abierta supervisión” de servidores que portaban prendas y emblemas oficiales de la Defensoría. El alcalde pidió establecer cuál fue su participación y si tenían autorización institucional para estar en el lugar.

La Alcaldía también señaló que, mientras se realizaba el mural, fueron distribuidos panfletos relacionados con el aniversario de la Carta de Argel. La administración sostuvo en su comunicación que el contenido de esos elementos y el mensaje pintado debían analizarse más allá de una manifestación artística. Reportes sobre el hecho señalaron que los volantes difundidos hacían referencia a ese documento y contenían mensajes atribuidos al ELN.

Defensoría defiende su papel institucional

En su respuesta, Iris Marín no se pronunció todavía sobre la actuación específica de los funcionarios señalados y anunció que la entidad responderá formalmente la solicitud del alcalde.

La defensora aseguró que la Defensoría del Pueblo seguirá siendo garante de los derechos constitucionales, mediadora y puente en favor de la convivencia, mientras propuso que la controversia sea abordada directamente en la reunión del martes.

El encuentro se producirá en medio de las diferencias sobre el alcance de la presencia de la Defensoría en manifestaciones ciudadanas y las reglas para intervenir el espacio público. La administración distrital sostiene que el acompañamiento de derechos humanos no puede interpretarse como autorización para intervenir infraestructura sin permiso, mientras se espera la explicación formal de la Defensoría sobre la función que cumplían sus servidores en el lugar.