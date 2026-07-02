Hidroituango pide mesa técnica con nuevo gobierno para evitar apagón por fenómeno de El Niño

Medellín

Ante el riesgo de un déficit en la generación de energía por los efectos del fenómeno de El Niño, la Sociedad Hidroituango le pidió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, instalar de manera inmediata una mesa técnica de trabajo para definir medidas que permitan evitar un posible apagón en el país.

El gerente general de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbeláez Arango, aseguró que el objetivo es que el nuevo Gobierno llegue al poder, el próximo 7 de agosto, con un plan de acción construido de manera conjunta entre generadores, transmisores, gremios, autoridades y entidades reguladoras.

“Lo importante es que los diagnósticos que ya existen no se conviertan en una simple autopsia para explicar por qué el país se apagó, sino que sirvan para construir desde ahora una hoja de ruta que permita prevenir esa situación”, afirmó Arbeláez.

Entre las propuestas que la Sociedad Hidroituango plantea llevar a esa mesa técnica está la creación de incentivos económicos que permitan poner en operación las centrales térmicas que actualmente permanecen fuera de servicio, pues señala que es preocupante que ante un posible periodo de escasez energética, más de la mitad de estas plantas continúen apagadas, mientras el país depende principalmente de la generación hidroeléctrica.

Otra de las iniciativas consiste en revisar las lecciones aprendidas durante el racionamiento de energía registrado hace más de tres décadas, durante el gobierno de César Gaviria, para identificar qué medidas podrían aplicarse de forma anticipada y no cuando la crisis ya esté en marcha.

Desde Hidroituango se planteó que la mesa técnica analice la posibilidad de adelantar una hora los relojes en Colombia como estrategia para reducir el consumo de energía durante las horas de mayor demanda.

De acuerdo con estimaciones preliminares de la Sociedad Hidroituango, esta medida podría representar un ahorro cercano al 2 % del consumo nacional de energía, porcentaje que podría resultar determinante para evitar un eventual racionamiento.

Alerta por llegada de El Niño

La hidroeléctrica insistió en la necesidad de anticiparse a la temporada seca almacenando una mayor cantidad de agua en el embalse de Hidroituango y utilizando desde ahora las termoeléctricas para conservar reservas hídricas.

Por la alerta, la Gobernación de Antioquia había anunciado la conformación de una mesa técnica departamental con participación de autoridades ambientales, gremios, academia y actores del sector energético, con el objetivo de coordinar medidas preventivas y formular recomendaciones conjuntas al Gobierno Nacional frente a la llegada del fenómeno de El Niño.