Supersalud denuncia al alcalde Federico Gutiérrez por presunta obstrucción a auditoría

Medellín, Antioquia

La Superintendencia Nacional de Salud informó que presentó una denuncia penal contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, por los presuntos delitos de violencia contra servidor público y obstrucción, en medio de la auditoría que la entidad adelanta a la Secretaría de Salud del Distrito.

Según la versión de la Supersalud, el equipo auditor habría enfrentado situaciones de “maltrato” por parte de funcionarios de la Alcaldía de Medellín, señalamiento en el que mencionó directamente al alcalde Federico Gutiérrez y a la subsecretaria jurídica Liliana Correa.

La entidad indicó que los hechos también fueron informados a la Procuraduría General de la Nación. Por ahora, la denuncia ante la Fiscalía corresponde al inicio de un trámite que deberá determinar si existieron conductas con relevancia penal.

Auditorías a Medellín y Antioquia

La Supersalud informó que 13 auditores participan en las actuaciones que se adelantan de manera simultánea a las secretarías de Salud de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia.

La auditoría a Medellín había sido suspendida temporalmente mientras el Ministerio de Salud resolvía una recusación presentada por la administración distrital. Tras esa decisión, la Superintendencia anunció la reanudación de la actuación.

La entidad, dirigida por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, sostiene que las auditorías buscan verificar el manejo de los recursos públicos destinados al sector salud y hacen parte de un plan nacional de inspección a entidades territoriales.

La actuación ocurre en un escenario de fuerte confrontación política entre Daniel Quintero y las actuales administraciones de Medellín y Antioquia. Además, varios exfuncionarios de la administración Quintero han sido vinculados a procesos penales o disciplinarios por hechos ocurridos durante el anterior gobierno distrital. La existencia de imputaciones o pliegos de cargos no implica responsabilidad definitiva, que deberá ser establecida en cada proceso.

Es una actuación distinta a la auditoría de la FLA

La auditoría a las secretarías de Salud de Medellín y Antioquia es una actuación diferente a la que la Supersalud adelanta sobre la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA), proceso que también ha generado una controversia jurídica e institucional.

En el caso de la FLA, la empresa presentó una acción de tutela para que un juez determine el alcance de las competencias de la Supersalud sobre una entidad que sostiene que no administra directamente recursos del sistema de salud. La controversia también se concentra en la solicitud de 77 documentos, entre ellos información sobre caja menor, tarjetas de crédito, viáticos y gastos de representación.

La FLA ha cuestionado además la imparcialidad de la actuación por los antecedentes de enfrentamientos públicos entre su gerente, Esteban Ramos Maya, y Daniel Quintero, así como por la participación en el proceso de funcionarios que trabajaron en la anterior administración de Medellín.

En contraste, la Supersalud ha defendido la legalidad de sus actuaciones y ha señalado que sus auditorías se realizan bajo las facultades de inspección, vigilancia y control que le corresponden. La entidad sostiene que ninguna autoridad territorial puede impedir sus labores de control y que las actuaciones en Antioquia forman parte de una estrategia nacional contra posibles irregularidades en el manejo de recursos de la salud.