Alias “Chuzo”, cabecilla detenido del Frente 4, tendría una alianza con Los del Bajo, antes Caparros

Santo Domingo- Antioquia

La Gobernación de Antioquia ha entregado nuevos detalles del accionar ilegal del cabecilla Luis Daniel Terán Baldovino, conocido con los alias de ‘Chuzo’, ‘Niño’ o ‘Matías’. Era el jefe de una comisión del frente 4 de las disidencias y que fue capturado en el Nordeste de Antioquia por integrantes de la policía en el municipio de Santo Domingo, corregimiento de Procesito.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que este ilegal había hecho parte hace varios meses del Clan del Golfo en el Bajo Cauca y en el Nordeste de Antioquia y actualmente desde la guerrilla habría hecho algunas alianzas con los del Bajo, antes Caparros. Además, desde este territorio estaría moviendo hasta 15 mil millones de pesos mensuales producto de la minería ilegal, las extorsiones y el narcotráfico.

“Un golpe muy importante en la Policía Nacional que permite neutralizar a este criminal que ha pasado por todas las estructuras, por el ELN, por el 4 frente de las FARC de Calarcá, por el Clan del Golfo. Hacía parte de lo señalado por nosotros en la operación Cazador Antioquia, bien por la fuerza pública, porque este criminal es responsable de muchos homicidios ocurridos recientemente en el Nordeste de Antioquia”, dijo el mandatario.

Alianzas

Según la información manejada por las autoridades, alias Chuzo habría pactado alianzas con el grupo denominado Los del Bajo, antes conocido como Los Caparros, y el ELN para ampliar el dominio territorial y actualmente tendría unos 210 hombres bajo su cargo.

Actualmente tenía una orden de captura por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio.

Se le sindica de haber participado en el crimen del líder social Jaime Gómez, conocido como Mongo

A alias Chuzo se le acusa de haber liderado una ofensiva ilegal en el Nordeste de Antioquia, primero con el Clan del Golfo, grupo que abandonó luego de la muerte de alias Gonzalito”. Se integró al frente 4 y continuó con las acciones violentas, entre ellas la masacre de cuatro campismos en el municipio de Remedios a principios de este año. Pero también defensores de derechos humanos manifiestan que podría estar relacionado con el asesinato de Jaime Gómez, conocido como Mongo, y quien era integrante de la mesa minera Segovia-Remedios.

“Lo que sabemos hasta el momento es que este personaje le dio la orden a Alias Máximo para que sacaran por la fuerza a Mongo de su vivienda y lo llevaran al sitio donde lamentablemente lo asesinaron. Por lo tanto, existe una presunta responsabilidad en este homicidio”, recalcó Yesid Zapata, defensor de derechos humanos en Antioquia.

Se espera que las autoridades presenten a este cabecilla de manera formal y entreguen mayores detalles de los crímenes de los que se le sindica.