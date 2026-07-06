Choque de versiones entre Fiscalía y Policía sobre supuesta fuga de ‘Papá Pitufo’ en Portugal

El sonado caso de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’ y señalado de ser el zar del contrabando en Colombia, ha vuelto a generar controversia en las últimas horas.

Luego de que 6AM revelara la existencia de una notificación entre autoridades colombianas conforme a la cual Marín se habría fugado de Portugal, país en el que está desde el 3 de diciembre de 2024 a la espera de que se defina una solicitud de asilo, los involucrados en esa versión han emitido pronunciamientos que dejan más preguntas que respuestas sobre lo ocurrido.

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¿Qué dijo la Policía?

En primer lugar, a propósito de la publicación de este medio, la Policía Nacional emitió un comunicado de prensa el pasado 3 de julio en el cual señaló que “la Institución y el director General no han suministrado a la Fiscalía General de la Nación información en la que se afirme que el ciudadano Diego Marín Buitrago se haya fugado o abandonado el territorio de la República Portuguesa”.

La Fiscalía respondió

Sin embargo, tras ese mensaje, Julio Sánchez Cristo, director de 6AM, confirmó a través de la fiscal general, Luz Andriana Camargo, que sí existió una notificación del propio director de la Policía, el general William Rincón, sobre el supuesto escape de ‘Pitufo’.

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“Me ratifico en que la información me fue suministrada por el director general de la policía vía WhatsApp. Me gustaría que quedara claro que nunca existió una petición de la Fiscalía para que se capturara a Marín”, dijo la fiscal.

La versión de Diego Marín

En conversación telefónica con 6AM, días atrás, Marín Buitrago señaló que no ha abandonado Portugal, que sigue allí y que no tiene planes de moverse porque eso pondría en riesgo su asilo, el cual confía saldrá favorable.

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Marín, junto a su abogado John Villamil confirmaron el domicilio actual en Oporto, información ha sido trasmitida a los jueces de las audiencias donde han estado presentes la Fiscalía y la Procuraduría. La última fue el pasado jueves 25 de junio, ante el juez 52 de control de garantías de Bogotá.

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