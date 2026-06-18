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18 jun 2026 Actualizado 18:52

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Justicia
PRIMICIA

Defensa de ‘Papá Pitufo’ pidió que se le conceda la libertad en Colombia

Diego Marín Buitrago permanece en Portugal, pero busca que en el país no tenga una medida privativa de la libertad en el proceso que se le adelanta por delitos relacionados con contrabando.

Diego Marín, alias Papá Pitufo

Diego Marín, alias Papá Pitufo

Diego Marín, alias Papá Pitufo
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Caracol Radio conoció en primicia que la defensa de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’, le pidió al juez 52 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que se le conceda la libertad en Colombia, en medio del proceso que se adelanta en su contra por delitos relacionados con contrabando, por los que está siendo investigado.

La solicitud consiste en la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario que, el 4 de febrero de 2025, se impuso contra el también conocido como el ‘zar del contrabando’.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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