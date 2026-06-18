Defensa de ‘Papá Pitufo’ pidió que se le conceda la libertad en Colombia

Caracol Radio conoció en primicia que la defensa de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’, le pidió al juez 52 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que se le conceda la libertad en Colombia, en medio del proceso que se adelanta en su contra por delitos relacionados con contrabando, por los que está siendo investigado.

La solicitud consiste en la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario que, el 4 de febrero de 2025, se impuso contra el también conocido como el ‘zar del contrabando’.

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