Revelan contactos entre exdirector de DNI y ‘Papá Pitufo’ para presuntos beneficios judiciales

La unidad investigativa de Noticias Caracol reveló este domingo varios audios que evidenciarían presuntos acercamientos entre el Gobierno Nacional y Diego Marín, alias “Papá Pitufo”.

Según la investigación, el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, sostuvo varias reuniones con el abogado del contrabandista, Luis Felipe Ramírez.

En estas reuniones, como se puede escuchar en los audios, habrían abordado posibles acuerdos para su entrega a la justicia, incluyendo, incluso, beneficios judiciales desde la Fiscalía.

Lemus fue consultado por Noticias Caracol y aseguró que las grabaciones se pueden conocer, pues fue él mismo quien ordenó grabarlos: “Yo ordené grabar para que no dijeran que yo estaba pidiendo plata o alguna cosa como funcionario público”.

En lo que tiene que ver con las presuntas gestiones ante la justicia, en una de las conversaciones entre Lemus y Ramirez se escucha lo siguiente: “Nosotros no somos los que decidimos sobre su libertad, es la Fiscalía (…) pero podríamos hacer una gestión”.

El informe además revela la existencia de varios intermediarios que habrían servido como enlaces entre el mismo presidente Gustavo Petro y “Papá Pitufo”.

Entre ellos, por ejemplo, están el ciudadano español Ramón Devesa y el señor Isaac Beltrán, quien es exfuncionario de la UIAF.

Ahora, por otro lado, según la investigación, el abogado de Marín aseguró que ellos tendrían información sensible que podría comprometer a personas cercanas al Gobierno.

También que el propio “Papá Pitufo” habría ofrecido intermediar con estructuras criminales como la de Buenaventura y Tuluá.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro envió un comunicado a Noticias Caracol y aseguró:

“Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”.

Y agregó: “Varios agentes de inteligencia aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades”.