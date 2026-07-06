Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 jul 2026 Actualizado 11:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“No vamos a tolerarlo”: Lara promete hacer cumplir la ley frente a bloqueos y alteraciones del orden

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, sobre la presión de disidencias y el Clan del Golfo en las protestas: “Ese guion ya lo conoce el país”.

Rodrigo Lara. (Colprensa - Diego Pineda)

Rodrigo Lara. (Colprensa - Diego Pineda)

Rodrigo Lara. (Colprensa - Diego Pineda)
Añadir Caracol Radio en Google

Noticia en desarrollo

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir