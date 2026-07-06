“No vamos a tolerarlo”: Lara promete hacer cumplir la ley frente a bloqueos y alteraciones del orden
El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, sobre la presión de disidencias y el Clan del Golfo en las protestas: “Ese guion ya lo conoce el país”.
Noticia en desarrollo
Escuche EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...