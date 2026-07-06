MinJusticia: Construir una megacárcel cuesta 1 billón y demora de 3 a 4 años en edificarse
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, afirmó que los cálculos para construir una cárcel indican que por cada cupo hay que invertir cerca de 110 millones de pesos:
MinJusticia: Construir una megacárcel cuesta 1 billón y demora de 3 a 4 años en edificarse
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En 6AM W estuvo el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien reveló detalles de la reunión que sostuvo con el jefe de empalme de Abelardo de la Espriella, Iván Cancino.
Escuche la entrevista completa AQUÍ:
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...