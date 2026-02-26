Caso ‘Papá Pitufo’: renuncia de fiscal delegada, extradición, cargos en su contra y más detalles

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Caso ‘Papá Pitufo’: renuncia de fiscal encargada, extradición, cargos en su contra y más detalles

Madeleyne Pérez Ojeda, directora especializada contra la Corrupción, estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y entregó detalles del caso Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’, pero también se refirió a temas como el de los carrotanques con publicidad política en Aguachica (Cesar) y el de corrupción contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, entre otros.

Lea aquí: Trasladan a investigador del caso Pitufo; fiscal expresó su preocupación a la Policía y renunció

Caso Papá Pitufo, ¿Cómo avanza la extradición y qué cargos enfrenta en Colombia?

Tras la renuncia de la fiscal quinta delegada ante los Jueces Penal del Circuito Especializados, Nancy Carolina Aponte Blanco, quien se encargaba del caso de Diego Marín, la directora especializada aseguró que el proceso no se afecta porque se realizó el empalme pertinente al nuevo fiscal.

Detalló que la fiscal Aponte argumentó su renuncia por motivos personales, aunque señaló que están indagando para ver si existen otras razones para la determinación.

Le puede interesar: Isaac Beltrán dice tener pruebas de que encuentro con Papá Pitufo en España fue autorizado por Petro

Acerca de la extradición del Marín, mencionó que no tiene ninguna información al respecto, pero sí explicó qué cargos enfrentaría ‘Pitufo’ al enfrentarse a la justicia colombiana: “Existen unos cohechos, concierto para delinquir y fraudes procesales”, indicó.

Asimismo, explicó que no tiene ningún detalle nuevo sobre el papel de Isaac Beltrán, exagente a la UIAF, y su reunión en España con ‘Papá Pitufo’.

Sobre el mayor Peter Steven Nocua Henao, quien participó como agente encubierto en la investigación del caso, expresó que es testigo de la Fiscalía.

Lea aquí: Es probable que la salida del General Salamanca esté relacionada con Papá Pitufo: Isaac Beltrán

Carrotanques en Aguachica

“Tenemos una investigación de Policía Judicial que está directamente en campo verificando el tema de los propietarios de los carrotanques”, indicó.

Sostuvo también que están indagan si funcionarios de la Alcaldía de Aguachica favorece a algún candidato.

Ricardo Roa

“Los fiscales en el caso del señor Rosa solicitarán la imputación, se desarrollará la audiencia de la manera habitual”.

Acciones de la Fiscalía previo a las elecciones

Sostuvo que realizaron un mapa de riesgo electoral que les permite anticiparse a posibles acciones criminales en los diferentes municipios del país.

A través de la siguiente URL → https://www.fiscalia.gov.co/colombia/elecciones-2026/ los colombianos pueden denunciar delitos electorales.

“Este año hemos creado un Observatorio Nacional por el que haremos un análisis de cómo se están desempeñando las campañas con respecto a los topes y la financiación”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí:

